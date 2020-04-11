ولاء البوشي: معوقات وتحديات تواجه وزارة الشباب والرياضة

الخرطوم: السوداني

أقرت وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، بوجود عدد من المعوقات والتحديات تواجه الوزارة أبرزها شح الموارد المالية والكوادر المؤهلة، وعدم وضوح العلاقة بين الوزارة الاتحادية والولايات.

وقالت البوشي في صحفي اليوم السبت، إن قانون هيئات الشباب والرياضة 2020 يحقق أهداف الثورة (حرية – سلام – عدالة)، واستعرضت أهم ملامح القانون المرتقب، وأوضحت أنه يشمل فض النزاعات، وحماية الحكام، ووضع عقوبات رادعة للتواطؤ ووضع شروط لتسجيل الأندية الرياضية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتأسيس مراكز وأكاديميات لاكتشاف المواهب، وحظر تعاطي المنشطات، ووضع شروط للاستثمار الرياضي، فضلا عن حقوق الشباب، وإنشاء برلمان شبابي يسهم في بناء الدولة وتسجيل شبكات شبابية.

و أشارت إلى إنهاء كل التعاقدات غير المطابقة لمعايير الخدمة المدنية ، مشيرة إلى إجراءات قانونية ستتخذ ضد المخالفات المالية.