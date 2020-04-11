تكوين لجنة طوارئ إقتصادية و صياغة مصفوفة لتنفيذ مهام عاجلة

الخرطوم: السوداني

كون مجلسي السيادة و الوزراء وقوى الحرية، لجنة طوارئ اقتصادیة للتعامل مع الأزمة المعیشیة ومواجھة فلول النظام البائد والتعامل الحازم لإنفاذ الإجراءات اللازمة لمواجھة وباء الكورونا.

وخرج الاجتماع المشترك عقد اليوم بالقصر الجمهوري، بصیاغة وإجازة مصفوفة ملزمة للأطراف الثلاثة، فصلت المسؤولیات ووضعت المواقیت لتنفیذ مھام عاجلة في سبعة محاور ” الشراكة والسلام، الأزمة الاقتصادیة، تفكیك التمكین وإصلاح الأجھزة العسكریة والأمنیة والعدالة والعلاقات الخارجیة، و طالب الإجتماع للإسراع باستكمال بناء ھیاكل السلطة الانتقالیة.

وقال وزير مجلس الوزراء عمر مانيسي في مؤتمر صحفي، إن الاجتماع ناقش بكل شفافیة وتجرد ما تحقق خلال الفترة الماضیة وما لم ینجز من مھام الثورة، واتفق الأطراف الثلاثة على ضرورة تعزیز الثقة بین مكونات السلطة الانتقالیة وعملھا بشكل جماعي من أجل استكمال مھام الثورة، مؤكداً عزم مكونات السلطة الانتقالیة لاستكمال المسیر لتحقیق سودان الحریة والسلام والعدالة الذي استشھدوا من أجله.