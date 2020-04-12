صحيفة(السوداني) تبرز أهم عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد 12 أبريل 2020‪

السوداني

“السوداني” تنشر التفاصيل الكاملة لمصفوفة المهام العاجلة للمرحلة الانتقالية

تكليف ولاة جدد وإصلاحات عجلة في المخابرات والنيابة والشرطة

القبض على المتهم الأوّل بقتل الشهيدين” بابكر والنمير”

باخرة القوات المحتجزة لإجراءات الفحص تدخل ميناء بورتسودان

ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى”19″ ومقترح بعزل مناطق بدلاً من الإغلاق الكامل

بعد المطالبة بإقالته..وزير الزراعة يصل مشروع الجزيرة

الصيحة

“كورونا”..”4″ حالات خلال”24″ ساعة

قيادي بـ”التغيير”: يقترح مشروعًا سياسيًا لعبور المرحلة

وزير العدل: مصادرة أموال النظام المباد لا تعفي من المحاسبة

معتمد الخرطوم لـ”الصيحة”: إغلاق الولاية مهم للغاية

نهب وحرق موقع للعزل الصحي بالنيل الأزرق

البوشي: اختصاصات الوزارة كانت مسلوبة

سيارتا إسعاف من الأمم المتحدّة لدعم الصحة بالنيل الأبيض

المواكب

وفد حكومي إلى دارفور لتسلّم”جبل عامر”

مصفوفة لتكملة هياكل السلطة وحلّ الأزمة الاقتصادية

اجتماع لجنة الطوارئ لمناقشة لوضع الصحي بالبلاد اليوم

مجمّع الفقه: لا تمنع الجمعة والجماعة إلا بمنع التجمّعات بغيرها

وزير العدل: استرداد الأموال لن يسقط جرائم”حكومة اللصوص”

أبو الجوخ: اختفاء وثائق بشركة الأندلس وفقدنا كاميرات استجلبت حديثًا

الانتباهة

انتشار شرطي كثيف في العاصمة

“19” حالة إصابة بـ”كورونا” و”268″ اشتباه

خرق مركز العزل بالنيل الأزرق

الصحة بالبحر الأحمر: التسلّل مستمر في الحدود رغم إغلاق المعابر

تقييد”100″ بلاغ ضد مخالفين لقرار حظر التجوال

توقيف”10″ متهمين بنهب عربة شرطة بـ”جاكسون”

المجهر السياسي

الصحة: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى”19″ حالة و”286″ مشتبهة

كرتي يشرع في إجراءاتٍ قضائية ويؤكّد أنّ الأراضي المحجوزة مزرعة”ملك حرّ”

حركة مناوي تعلّق المشاركة في المفاوضات وتهاجم الوساطة

محمد وداعة لـ”المجهر السياسي”: أنا من سلّم الجيش مذّكرة الثوار يوم”6″ أبريل ودور”قوش” في التغيير أكّده”البرهان”

تكوين تنظيمات زراعية فاعلة لخدمة المزارعين

شرطة الجزيرة: تسجيل”10″ بلاغات في جرائم حريق القمح