باخرة القوات المحتجزة لإجراءات الفحص تدخل ميناء بورتسودان

بورتسودان عبدالقادر باكاش

أعلن والي ولاية البحر الأحمر اللواء ركن حافظ التاج مكي اكتمال فترة الحجر الصحي للجنود القادمين من المشاركة في (عاصفة الحزم) باليمن. وكشف لــ (السوداني) دخول باخرة الجنود لميناء بورتسودان أمس الأحد وقال إن لجنة إدارة الازمة بالولاية تعهدت بترحيل ركاب الباخرة الى ولاياتهم.

من جانبها أكدت مديرة إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة د آمنة قلوباوي لـ(السوداني) أن الجنود القادمين من اليمن قضوا فترة الحجر كاملة وخضعوا لكافة الإجراءات الوقائية الاحترازية وطمأنت المواطنين بأن إدارتها تبذل كل الجهود لتطبيق الاشتراطات العالمية في مكافحة فيروس كرونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة إدارة الوبائيات والمحاجر الصحية قد اوصت بتشديد عمليات التقصي وتطبيق بروتوكول الحجر الصحي وفق ما أجازتة وزارة الصحة الإتحادية ومنظمة الصحة العالمية على الباخرة السعودية القادمة ميناء جيزان وهي تحمل ٨٠٠ راكب من ضباط وجنود وصف قادمين بعد انقضاء خدمتهم ضمن القوات المشاركة في التحالف العربي باليمن .

من جهة أخرى أفادت مصادر الصحيفة، أن سلطات بورتسودان رصدت مساء أمس حالة كسر للحظر وللضوابط الصحية من قبل أحد قطارات البضائع بالسكك الحديدية واكتشفت السلطات قدوم عشرات الركاب عبر قطار خاص بنقل بضائع والقت السلطات القبض على سائق القطار وطاقمه وأحد الركاب وتم تدوين بلاغات في مواجهتهم بقانون الطوارئ.

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