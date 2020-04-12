لقمان أحمد يوقف التعيين والانتداب والتعاون والإعارة

الخرطوم: كوكتيل

أصدر مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون لقمان أحمد قراراً بالرقم (8) ضمن قرارات أصدرها عقب تسلمه الهيئة قضى بإيقاف التعيين وإعادة التعيين والعمل عن طريق التعاون والانتداب والنقل النهائي والإعارة من المؤسسات الأخرى إلى الهيئة ووجه المدير مدراء الإدارات بالهيئة لتطبيق القرار وأرفق منه صورة لوزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح ووكيل الوزارة رشيد سعيد يعقوب. وأكد لقمان أن القرار يأتي في إطار الترتيبات الادارية لإجازة الهيكل الوظيفي والتنظيمي للهيئة، وكان لقمان قد أصدر من قبل جملة من القرارات أبرزها إيقاف حصرية شركة أفنان للصوتيات والمرئيات للإعلانات ومنها منح إجازة لعدد من العاملين في الهيئة الذين لا يتأثر العمل بغيابهم وآخرها إغلاق الباب الشرقي للهيئة على أن يكون الدخول ببوابة الإذاعة لإجراء فحص الحرارة على العاملين والزوار كإجراء احترازي يمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بالهيئة.

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