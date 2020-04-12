الخرطوم : أبوسعاد

نُقلت الفنانة القديرة فائزة عمسيب على وجه السرعة إلى مستشفى علياء صباح الأمس بعد أن شكت من عدة مضاعفات وأوجاع بالمعدة .وقال أحد مرافقيها بالمشفى إن عمسيب شعرت بدوار شديد صباح أمس وآلام بالمعدة حتى استفرغت دماً مما اضطر ذويها لنقلها مباشرة إلى مشفى علياء. وأفاد الممثل الكندي الأمين الذي كان يتابع حالة الفنانة من قرب قائلاً إن حالتها بدأت تستقر تدريجياً بعد تم إعطاؤها عدداً من المحاليل الوريدية .ودعا الكندي كافة جموع الشعب السوداني بالتضرع والدعاء لله تعالى أن ينعم عليها بعاجل الصحـــة والعافية.

فائزة عمسيب بمستشفى علياء

الخرطوم : أبوسعاد

نُقلت الفنانة القديرة فائزة عمسيب على وجه السرعة إلى مستشفى علياء صباح الأمس بعد أن شكت من عدة مضاعفات وأوجاع بالمعدة .وقال أحد مرافقيها بالمشفى إن عمسيب شعرت بدوار شديد صباح أمس وآلام بالمعدة حتى استفرغت دماً مما اضطر ذويها لنقلها مباشرة إلى مشفى علياء. وأفاد الممثل الكندي الأمين الذي كان يتابع حالة الفنانة من قرب قائلاً إن حالتها بدأت تستقر تدريجياً بعد تم إعطاؤها عدداً من المحاليل الوريدية .ودعا الكندي كافة جموع الشعب السوداني بالتضرع والدعاء لله تعالى أن ينعم عليها بعاجل الصحـــة والعافية.

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