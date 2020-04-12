بعد الاعتداء عليها (خنقاً)… عبد الوهاب وردي يتمسك بحقوق ابنته القانونية

الخرطوم:محاسن

نشر الموسيقار عبدالوهاب وردي نجل الفنان الراحل محمد وردي بوستاً على صفحته بالفيس بوك بأنه تم الاعتداء على ابنته الطبيبة من إحدى المرافقات في المستشفى، موضحاً خلال البوست :(قامت مرافقة لمريض بالاعتداء( خنقاً) على ابنتي نهاد عبدالوهاب طبيبة الامتياز بمستشفى سعد أبو العلا التخصصي وتم تخليصها بالكاد من قبضة المعتدية من قبل الحاضرين وعلى الفور قامت إدارة المستشفى بفتح بلاغ واستصدار أمر قبض من النيابة وتمت متابعة الحالة من جهات الاختصاص في المكتب الموحد للأطباء ومجلس الوزراء …ابنتي الآن بخير والحمدلله. .أشكر إدارة مستشفى سعد أبو العلا التخصصي والأجهزة المختصة على الاهتمام والمتابعة وأعلن تمسكي بكافة حقوق ابنتي القانونية في مواجهة المعتدية.

مرتبط