الخرطوم : أبو سعاد

قال المخرج والممثل الكندي الأمين أخشى أن يمر هذا العام وتكون الإذاعة السودانية بلا مسلسلات رمضانية نسبة إلى أنه لم يسجل أي عمل درامي جديد للشهر الفضيل الذي نحن على أعتابه بأيام قلائل وهى لا تكفي لعمل أي بروفات أو أي عمل درامي جديد إن وجد وذلك لضيق الفترة الزمنية. وأضاف الكندي قائلاً كنا نجهز العمل الدرامي قبل أشهر من رمضان. وقال علمت أن هنالك عملين دراميين جاهزين تم تقديمهما للإذاعة ومن ثم إلى الإدارة المالية، ولكن لم تخرج ميزانيتهم حتى الآن، العملان من إخراج طاهرة محمد أحمد وإيمان إبراهيم.

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