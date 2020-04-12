الطريق الثالث – بكري المدنى

لا أجد نفسي متصالحا مع قانون يمنح الفرد قدرا كبيرا من مورد مهم مثل الأرض تماما مثلما لا أجدني متصالحا مع العرف الأهلي الذي يمنح القبائل السودانية حق احتكار أراض شاسعة باسم (الحواكير)، فالقانون والعرف يحرم أجيالنا القادمة من حق التملك سكنا ومواطنة واستثمارا عادلا في مورد من موارد الدولة بل لعله من أهم مواردها على الإطلاق.

في تقديري أن قانون تملك الأرض وحيازتها بالشكل القائم إضافة للأعراف القديمة هو ما جعل الأرض وهي أكبر متوفر في السودان هو الأغلى في العالم بالنسبة لمواطنيه وللمستثمرين الأجانب !

إن قانون تملك الأرض وحيازتها والذي جعلها كمورد (دولة بين الأغنياء) فقط هو ما جعل سعر الأراضي والبيوت والمزارع وحتى الإيجار في مدن السودان يعادل ويفوق في أحيان كثيرة مقابلها في مدن دول العالم الأول !

إن المال للفرد ولكن الأراضي مورد دولة يجب ان تسن له من القوانين ما يجعله متاحا للجميع بنسب عادلة فلا يحتكر صاحب مال بماله أكبر قدر من هذا المورد ولا تستأثر قبيلة بالحق تاريخياً على جغرافية الدولة.

أميل للتصديق بأن الـ99 قطعة التي صادرتها لجنة التفكيك وإزالة التمكين من السيد علي كرتي هي ملك حق له اشتراها بحر ماله وكذلك قد ينطبق الأمر على من معه ما لم تستبن حقائق أخرى ولكن يقيني ان القانون الذي أتاح للسيد علي كرتي وغيره امتلاك هذه المساحات الكبيرة قانونا معيبا وللأسف جاءت الوثيقة الدستورية المختلة بعد الثورة لتثبت ذات القانون المعيب!

إن ما ينطبق على السيد علي كرتي ومن ظهرت أسماؤهم في مصادرات اللجنة الأخيرة ينطبق – عندي -على السيد إبراهيم الشيخ المتحدث باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وغيرهم من السياسيين ومن غير السياسيين ومن السودانيين ومن غير السودانيين ومن الأفراد إلى المنظمات!

لقد بت مقتنعا مثلا بعد حوار ضاف مع السيد ابراهيم الشيخ أن أسواق ام درمان التي يملكها قد اشتراها بحر ماله وهاهنا لا أرى في (الشيخ )متجاوزا بقدر ما أرى الخلل في القانون الذي يملك فردا مساحة شاسعة من الأرض والتي هي في الأصل مورد دولة كما قلت ويجب أن تراعى فيها المصلحة العامة في الحاضر والمستقبل.

لو أن المزارع والأسواق موضع السؤال العام اليوم والتي تم شراؤها بواسطة أفراد طرحت للعامة من الناس لوجد الكثير منهم مكانا للسكن ومساحة للزراعة و(دكانا) للتجارة.