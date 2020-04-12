( السوداني) تورد التفاصيل الهلال ينوي توجيه ضربة قاضية للمريخ في التسجيلات

علمت ( السوداني ) ان الهلال صوب أنظاره تجاه التعاقد مع لاعب وسط المريخ – مطلق السراح – خلال فترة التسجيلات القادمة محمد الرشيد.

وبحسب مصادر هلالية موثوقة لـ(السوداني ) فان اللجنة الفنية بالأزرق وضعت اللاعب محمد الرشيد ضمن الأسماء التي ينوي الأزرق التعاقد معها.

وأشارت المصادر الى ان اسم اللاعب وضع ضمن الخيارات منذ التسجيلات الماضية بيد ان المسئولين بالأزرق تفاجأوا بان عقد اللاعب وقتها مع المريخ لم ينته ومازال تبقى له ستة اشهر آنذاك.

وقال مصدر موثوق ان عضو مجلس الهلال عبد اللطيف هارون اجرى اتصالات بمقربين الى اللاعب محمد الرشيد بقية التفاكر حول امكانية التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو القادم.

وبحسب المصادر فان الأزرق لم يقدم حتى اللحظة عرضا حاسما لضم اللاعب وينتظر الضوء الاخضر بغية إكمال الاتفاق معه.

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