الكاردينال يرغب في ضمه ..”الجوكر” هل يختم مسيرته بالمريخ..؟

الخرطوم: السوداني

بدا واضحاً ان فترة التسجيلات القادمة لن تكون سهلة على جميع الاندية وبالاخص المريخ الذي ستواجهه عدد من التحديات في سبيل تأمين استمرارية لاعبيه مطلقي السراح وفي مقدمتهم قائد الفريق رمضان عجب الى جانب لاعب الوسط محمد الرشيد وآخرين.

وبالرغم من الفترة الطويلة التي قضاها لاعب الفريق رمضان عجب ضمن الفرقة الحمراء، إلا ان خطوة التجديد له تظل محفوفة بالكثير من المخاطر خاصة في ظل المغريات التي تقدمها بعض الاندية بما فيها الند التقليدي الهلال.

وظل ضم رمضان عجب الى الهلال رغبة تراود رئيس الأزرق اشرف الكاردينال كثيراً لدرجة ان الأخير لم يتردد في احدى المرات في التصريح بها على الملأ، مشدداً على انها ستكون الضربة القاضية والرد على تعاقد المريخ مع بكري المدينة آنذاك.

ويعتبر رمضان عجب بمثابة ( الجوكر) في المريخ وذلك نظراً لتميزه الفني المطلق وحصوله على ثقة جميع الاجهزة الفنية التي تعاقبت على الفريق والتي اتفقت جميعاً على المقدرات العالية التي يتمتع بها اللاعب والتي جعلته ضمن الخيارات الاساسية بالنسبة لهم في جميع التحديات والمباريات التي يخوضها الفريق. وبالرغم من اقتراب عقد عجب على الانتهاء إلا ان الأحمر لم يدفع بعرض رسمي او يجلس مع اللاعب حتى اللحظة لأجل حسم الجدل حول استمراريته وقفل الباب أمام جميع الاندية التي ترغب في ضمه.

وقال مصدر مقرب من رمضان عجب ان الاخير باقٍ بالمريخ نظراً لان عقده مع الفريق لم ينته حتى اللحظة، بيد انه عاد واشار الى ضرورة الجلوس مع اللاعب وحسم الجدل حول استمراريته من عدمه.

وأشار المصدر الى ان تحركات الهلال حول رمضان عجب لم تقف في يوماً من الايام مشيراً الى ان الازرق يرغب في ضم اللاعب لكنه عاد وقال ان وضعية عجب في المريخ خاصة وهو الآن قائد الفريق وبالتالي لابد من التعامل معه بصورة خاصة واحترامه والجلوس معه وإقناعه بالتجديد مبكراً حتى ينتهي الهاجس الذي يظهر مع كل نهاية فترة من عقده.

وعلمت ( السوداني ) من مصادر موثوقة ان بعض الوكلاء تواصلوا مع رمضان عجب بغية تسويقه خارجياً وهي الخطوة التي ابدى عليها اللاعب موافقة مبدئية خلال وقت سابق معلناً عدم تردده في خوض تجربة الاحتراف الخارجي حال حصوله على عرض جيد من نادٍ له طموحات ويشارك في المسابقات القارية.

ويتوقع ان تشهد الأيام القادمة تطورات مثيرة في ملف التجديد والمفاوضات مع رمضان عجب خاصة وان مجلس المريخ امن خلال وقت سابق على ضرورة الجلوس مع اللاعبين مطلقي السراح والعمل على حسم الملف بصورة مبكرة نظراً للتدخلات التي يمكن ان تحدث من الأندية الاخرى.

يذكر ان مدرب المريخ التونسي امين المسلمي يعتبر رمضان عجب من الاسماء المميزة في الفريق، ويعتقد ان باب الاحتراف له مفتوح على مصراعيه وذلك من واقع الامكانيات المميزة التي يمتلكها ولم يتردد المدرب خلال وقت سابق في التأكيد على ان رمضان عجب من الاسماء والخيارات التي يعتمد عليها بشكل اساسي خلال المرحلة القادمة.

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