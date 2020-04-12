في ظل ارتفاع الحالات.. هل تنسف (كورونا) الموسم الرياضي بالسودان

الخرطوم: السودان

بدا واضحاً ان عودة التنافس الرياضي بالسودان خلال الوقت الحالي لا يعد ممكناً وذلك نظراً لعدد من الاسباب في مقدمتها ارتفاع معدل الإصابة بمرض الكورونا والتي وصلت الحالات فيه بالسودان الى (١٩)

وسابقاً أصدرت وزارة الشباب والرياضة قراراً قضى بموجبه تعليق النشاط الرياضي بالبلاد وهو ما جعل الاتحاد السوداني لكرة القدم يمضي على ذات الدرب ويصدر قراراً بإيقاف بطولة الدوري الممتاز ومسابقة الدوري العام الى حين اشعار آخر..

ورفض رئيس لجنة المسابقات، الفاتح باني تحديد موعد قاطع لاستئناف بطولة الدوري واصفاً الخطوة بانه من المبكر الحديث عنها في ظل الوضع والظروف الحالية التي تمر بها البلاد وسائر دول العالم.

وسار مقرر لجنة المسابقات بالاتحاد مامون بشارة على ذات الدرب وأكد في تصريحات صحفية بان الأوضاع يمكن ان تتضح خلال منتصف ابريل الجاري لافتاً في الوقت نفسه الى ان الحديث عن عودة النشاط الرياضي لا يمكن ان يحدث وذلك من واقع الغموض الذي يكتنف المشهد في كل دول العالم.

ولم يتردد بشارة في التأكيد على انهم في اتحاد الكرة سيلتزمون بتنفيذ اي قرار صادر من الاتحاد الدولي ( الفيفا) بشأن المسابقات مشيراً الى جزئية مهمة وهي أن التكهن بما يمكن ان تصير اليه الأمور يعد امراً صعباً للغاية في ظل الوضعية التي يمر بها السودان آنياً.

وبالمقابل اقترح بعض المدربين علي الاتحاد السوداني لكرة القدم إلغاء الموسم الرياضي في ظل الظروف ومرض الكورونا الذي اجتاح جميع دول العالم بما فيها السودان.

وبدا مدرب الخرطوم الوطني الكابتن ابراهيم حسين ( ابراهومة) واضحاً في موقفه خلال تصريحات سابقة وطالب بإلغاء المنافسة نظراً للتطورات التي جرت مشيراً الى ان استئناف النشاط الرياضي في ظل الظروف التي يمر بها السودان والإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها والتعهد على تنفيذها يعد امراً صعباً وغير موضوعي، لافتاً الى ان السلامة العامة تظل هي الغاية والأولوية خلال الوقت الحالي.

ومضى الكابتن احمد السيد على درب رفيقه وأكد في تصريح سابق بان اتحاد الكرة مطالب بإصدار قرار واضح تجاه الموسم الحالي لافتاً الى ان الظروف الصعبة التي تحدث في السودان تستوجب النظر الى موقف الاندية بعين الاعتبار والعمل على دعمها مشيراً الى انه يدعم وجهة نظر إلغاء منافسة الدوري لعدد من الاعتبارات وعلى رأسها مرض الكورونا الى جانب الظروف الاخرى التي يمر بها البلد عموماً.

وبالمقابل من الواضح ان موقف مدرب المريخ امين المسلمي يختلف عن سابقيه حيث يتطلع الاخير الى استئناف النشاط الرياضي بصورة سريعة وذلك من اجل الاستمرار في مشوار الانتصارات وتحقيق النتائج الايجابية مع فريقه خلال الاستحقاقات القادمة، ودرج المسلمي على بث الحماس في نفوس اللاعبين وجماهير النادي عبر التصريحات المستمرة التي يطلقها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).

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