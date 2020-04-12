الدكتور محمد علي عبد الجابر

إحدى الطرق المهمة والضرورية في معرفة المجتمعات على حقيقتها والوقوف على مسيرتها وتجربتها الإنسانية وتطلعاتها وأشواقها والتحديات التي واجهتها في تحقيق الكفاية التي تصبو إليها هو الانغماس في القاع ومخالطة العوام وقراءة تاريخ هذه المجتمعات بشيء من التؤدة والتأني وذلك بتحليل المنتوج الفكري والثقافي قناعة في أن ذلك هو خلاصات التجربة الإنسانية لهذه المجتمعات، ولعل هذا الأمر يبدو أكثر وضوحا في مجتمعنا السوداني العريض والمتنوع والمتباين في ظروف نشأته وعاداته وتقاليده وسلوكه الاجتماعي وكيفية التعاطي مع الحياة وفق معطيات كل بيئة بخصوصيتها في سبل كسب العيش وشكل العلاقات الانسانية والتعبير عن أفراحه وأحزانه وإبداعاته ودلالات الاشياء وتصورات المثالية وفقا على حظوظه وكسبه من المتاح من المعارف والعلوم، هذا الكسب اياً كان شكله وقيمته يتجسد في خاتمة المطاف (مثلا او حكمة) يستظل به المجتمع في تفسير ما يلتبس عليه من أمور، ففي حالات الكوارث والمحن وبعد استيعاب الصدمة والإفرازات يأتي الناس بعد هنيهة للبحث عن المسببات والعلل، فما كان منها ابتلاءات أتت من السماء فتلك تقدر بقدرها، فأهلنا في شرق السودان يقولون في حالات النوازل وابتلاءات السماء(عوجه ما في لكن مضره حاصل)، فالعوجة يقصدون بها الأذى الذي يلحق بالإنسان في روحه وجسده، والمضرة يقصدون بها الخسائر المادية من نفوق البهائم او انهيار المباني، ثم يأتي الناس للابتلاءات المحسوبة على سوء تقدير البشر وهنا يكثر الجدل والسجال والبحث عن الأسباب الحقيقية للكوارث فيطل المثل (اتلم التعيس على خايب الرجا ) فما كان لهذه الكوارث ان تقع لولا هذا الاجتماع البائر والحائر بين التعيس وخائب الرجاء، ليخلف هذا الثنائي التعيس مناخا أجاد في وصفه شاعر البطانة ود حسب ربو قائلا :-

كوم المحنة في الضي والدماس حابسني

والمكتومة ما بفتاها بتجرسني

بي حسس القريب البارثو واليارثني

هو بعقر قفاي والسوس بجي يكلمني .

والكلام ليك يا المنطط عينيك.

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