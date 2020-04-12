عادل إبراهيم حمد *

تتفاوت أهمية الحاجات وتختلف الأولويات من شخص لآخر, فيعالج كل فرد قائمة أولوياته وفق ظروفه ومستجداته؛ يقلل أو يعدل أو يؤجل . فقد يؤجل أب إلحاق ابنه بالمدرسة عاماً لظرف يخص الأب أو قد يؤجل طالب دخوله للجامعة عامين حتى يعين أهله . وتتعدد الأمثلة, فقد يرحل شخص إلى منزل أصغر ويقلل آخر فاتورة الطعام, ويشتري أب لأطفاله ملابس أرخص, ويؤجل شخص سفره أو عرسه ويلغي آخر اشتراكه في النت ويقلل صاحب سيارة كمية وقود سيارته أو قد يبيع السيارة إذا أصبح سعر الوقود فوق احتماله, ويقلع مدخن عن التدخين إذا أصبح السجائر عبئاً ثقيلاً على جيبه .. قد ننصح شخصاً أو نلومه أو نغلظ عليه أن اسكن بما تستطيع وألبس (قدر قروشك) وكل ودخن وسافر وأدرس وعرس (قدر قروشك) , لكن لن يجرؤ عاقل أن يجري هذه القاعدة على مريض فقير فينصحه بأن يمرض (قدر قروشه) ـ في حدود الزكام والصداع , أو أن يؤجل ألمه أو أن يقلل جرعة الأنسولين أو حبوب الضغط , وألا (يتورط) في أمراض مكلفة مثل الفشل الكلوي .

لن يحس أي منا بأن مصيبة قد وقعت إذا باع شخص سيارته لأنه لم يعد يحتمل سعر البنزين الغالي, لكن العار سوف يلطخ سمعة المجتمع والدولة لو أن رجلا أو امرأة أو طفلا قد مات لأنه قد عجز عن دفع قيمة الدواء .. هذه الحقيقة التي لا جدال حولها تؤكد ضرورة ضمان الدولة الرعاية الصحية للجميع, حتى لا تترك ثغرة قد يتسلل منها احتمال موت مريض بسبب الفقر . هو موضوع ذو صلة مباشرة بموضوع الدعم ورفعه الذي يكثر عنه الحديث منذ شهور, لكنه كلام (دراش) يفتقد الدقة ويعمد لشعارات التعميم (لا لرفع الدعم) ـ هكذا على الإطلاق ؛ أو أن الدعم خط أحمر حتى بدا أن رافعي الشعار لا يعرفون أين يضعون خطوطهم الحمراء .

أمر الدعم تلزمه رؤية دقيقة تفرز السلع والخدمات التي ينبغي دعمها والتي يجوز دعمها, والتي يجب رفع الدعم عنها بما يعود على الدولة بما يعينها على دعم الفئة الأولى .. هذا الفرز الدقيق الضروري يوجه الدعم لمن يستحق ويحفظ إيرادات الدولة من أن تهدر في دعم غير مستحق . وهو ذو صلة بتوظيف القطاعين العام والخاص معاً بما يفعّل كل قطاع فيما يناسبه . فيسند للدولة بقطاعها العام مسئولية الرعاية الصحية , وتترك للقطاع الخاص مجالات حقق فيها نجاحات مشهودة .

ولا بد من الاعتبار بتجارب سابقة فاشلة تمثلت في إصرار اليسار على تحجيم القطاع الخاص بقرارات التأميم والمصادرة في بدايات عهد مايو, وفي إصرار اليمين على تحجيم القطاع العام بقرارات الخصخصة في عهد الإنقاذ؛ رغم أن تجربة توظيف القطاعين حققت نجاحا مقدراً قبل مايو؛ فكانت فكانت السكة حديد والخطوط الجوية والخطوط البحرية والنقل النهري ومشروع الجزيرة ومصنع الجنيد وغيرها, وفي وجود مؤسسات كبيرة للقطاع الخاص مثل المصارف الكبرى والشركات والصناعات التحويلية, كدليل قوي على أن توظيف القطاعين معاً ليس توفيقية مستحيلة .

فلترفع الدولة دعمها عن البنزين, وأشباهه من سلع وخدمات لا يترك رفع الدعم عنها تشوهات اجتماعية , ولتبق الدولة دعمها لسلع وخدمات يرسم رفع الدعم عنها صورا لمآس اجتماعية تدمي القلوب.

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