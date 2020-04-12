همس الكلام حسين الخليفة الحسن

الدويم مدينة العلم والنور،كما يحلو لنا ان نطلق عليها نحن ابناؤها وآخرون عشاقها ننهل من معينها الثر الذي لا ينضب علما نافعا،وخلقا سويا. مدينة الدويم يحتضنها الذراع الأيمن لسليل الفراديس،وأناملها الندية تعبث بل تداعب احيانا حبات رماله الناعمة. مدينة عرفت بأصالتها وحضارتها وإرثها التاريخي الموغل في القدم. مدينة تفخر وتعتز برفيقة دربها وتوأمتها:بخت الرضا”قلعة العلم والمعرفة” والبخت في واديك. مدينة كالدوحة الوارفة الفيحاء تقذف بثمارها أي فلذات كبدها من النجباء ليثروا جهاز الخدمة المدنية civil service بالداخل والخارج، بثاقب الفكر العلمي والمهني.مدينة خاض رجالها اللهيب من أجل الحرية freedom والاستقلال. مدينة ساهمت في وضع اللبنات الأولى للتعليم الديني والروحي بقيام خلاوي: ود أبوشطير، الفكي حمودة والفكي الزبير.

مدينة فتحت قلبها وصدرها بأريحية وسخاء لاستقبال ضيوف توأمتها من المفكرين،العلماء والتربويين. مدينة تضم الى صدرها مسجدا عتيقا”من أقدم المساجد بالسودان” ، وأصبح منبرا للنصح والإرشاد الديني ،ومنصة لترسيخ وتوطيد مبادئ الإسلام، وكان ربان هذه القافلة الروحية بالمسجد مولانا شيخ عبد الرحيم ابو سليمان العالم النقي التقي الإمام الراتب”لأكثر من ستة عقود”، والخطيب المفوه للمسجد عطر الله مثواه. مدينة بهذا الثراء الإرثي،والشموخ المعرفي والتألق الروحي والحضاري، ألا تستحق الوفاء لها ولمعالمها ومناراتها التاريخية التي تحظى بالرمزية القومية، ومازال سجل مجدها قابعا بذاكرة الوطن الحبيب؟ إن مسجد مدينة الدويم العتيق الذي يقف اليوم صامتا صابرا حائرا يحدق فينا مليا، وكأنه يهمس في آذاننا مشفقا وخيوط من الحياء تتقاذف من عينيه ! ،ومئذنته العتيقة المشرئبة تحاول جاهدة دون جدوى لمعانقة السحاب. إن هذا المسجد في مقدمة هذه المنارات التاريخية. نراه اليوم قد شاخ ، ونخر عظمه، واشتعل رأسه شيبا ،وأصابه سقم الزمان،واعتلال البدن.

عقد نضيد من شباب الدويم النضر النشط ومن الأنقياء الأتقياء رقت قلوبهم مشفقة لحال مسجدهم المكلوم ، ،وعلى الفور عقدوا العزم وشمروا عن السواعد لتلبية نداء المسجد الإيماني الصامت حتى تنساب الدماء الحارة في شرايينه . شكلوا لجنتهم، وفوضت اللجنة المذكورين بعد لتنفيذ المشروع وهم: علاء الدين يوسف شقورة، عصام عبد القادر لعوتة، خالد يس حامد وعبد الحليم طه. ولكن”اليد الواحدة ما بتصفق”.فلابد من السند والعضد لهذه اللجنة الطوعية. من هذا المنبر الحر أناشدكم إخواني وأبنائي من مسقط الرأس”الدويم” بداخل الوطن العزيز ، وبدول المهجر ان تهبوا كما عهدناكم وان تضعوا أيديكم فوق أيدي الشباب وتسهموا بالفكر والرأي والمال لإعادة مسجدكم العريق سيرته الأولى ألقا ،هيبة ووسامة ولسان حالنا يردد”القومة ليك يا الدويم”…. كما نحن تتوق ونتطلع كذلك ان يمد رجال ونساء البر والإحسان ببلادنا والدول الإسلامية الاخرى أياديهم البيضاء لإنجاح المشروع الروحي الحيوي، قال تعالى في محكم تنزيله:” إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر”صدق الله العظيم.. شكرا لكم أبنائي الشباب ووفق الله الجميع.

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