أول ردة فعل لـ الناشط “عثمان ذو النون” بعد إصدار أمر القبض عليه

الخرطوم : السوداني الإلكترونية

قال الناشط “عثمان ذو النون” في أول ردة فعل على أمر القبض الذي صدر بحقه اليوم: : علمت أن هناك أمر قبض صدر في حقي ولا أعلم الأسباب بعد، متسائلاً: كيف يصدر الأمر دون رفع حصانة المحاماة.

مضيفاً: أريد معرفة دائرة الإختصاص لتسليم نفسي فوراً ومعرفة الأسباب ومن وراء الأمر، العندو الأكيدة يورينا”.

وعاد ليكتب منشور آخر على صفحته ب فيسبوك قائلاً: كده الواحد اطمأن انو مؤثر، وخطر ، طالما في إستهداف وترصد وتصيد أخطاء.

لن يتم القبض علي حتى انتهي من اشيائي المهمة، ثم أقوم بتسليم نفسي، ربما غدا صباحا .. أو بعده .. كيفما يحكم المزاج ( رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ).

وكانت نيابة المعلوماتية قد أصدرت أمر قبض اليوم الأحد، على الناشط الاسفيري عثمان ذوالنون، ووضعه بحراسة الشرطة الى حين صدور قرار آخر بشأنه.