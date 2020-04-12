“المؤتمر السوداني” يؤكد عدم صحة تسجيل صوتي نسب لأحد أعضائه

الخرطوم: السوداني

أعلن الأمين الإعلامي لحزب المؤتمر السوداني محمد حسن عربي، عن إجراء تحقيق حول انتشار تسجيل صوتي مجهول يتحدث بصفة عضو في حزب المؤتمر السوداني عن إجازة المصفوفة أمس.

وأكد عربي على حسابه في تطبيق (فيسبوك)، أن التسجيل تضمن معلومات غير صحيحة عن تهديد حزب المؤتمر السوداني بالانسحاب من قوى الحرية والتغيير وممارسة الضغوط على المكون العسكري من أجل إجازة المصفوفة .

وأوضح أن المؤتمر السوداني يدعم بوضوح الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية، ويحترم الشركاء في الحرية و التغيير مع المكون العسكري.

و في السياق قال عربي، إنهم يدركون عدم الرضا عن بعض الأدوار التي يقوم بها مجلس السيادة وعن القيام ببعض الأدوار بشكل مرض في الحكومة و الحاضنة السياسية، قاطعاً بأنهم يتحملون المسؤولية في ذلك.