الخارجية: فتح التبرعات للبعثات الراغبة للمساهمة في التصدي لجائحة (كورونا)

الخرطوم: السوداني

قالت وزارة الخارجية إن بعثة السودان بجنيف أحالت خطاب رئيس الوزراء بصفته رئيس الدورة الحالية للإيقاد إلى مدير عام منظمة الصحة العالمية بشأن توفير مساعدات لدول المنظمة لمجابهة وباء كورونا.

وأكدت في بيان لها الأحد، على أن البعثة تلقت إحصائية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تفيد بحصول أكثر من 320 ألف لاجئ ونازح داخل السودان على مواد نظافة ومواد إنسانية للوقاية من المرض.

و في السياق تلقت بعث السودان ببرلين عرضاً من وزارة الاستثمار البولندية لشراء أجهزة تنفس صناعي، بعد أن خاطبت البعثة وزارتي الخارجية والتعاون الاقتصادي والتنموي وشركة سيمنز لتقديم المساعدة بتوفير أجهزة تنفس صناعي ومعينات طبية، فيما خاطبت بعثة السودان باليابان السلطات لتوفير عقار الـavigan الذي أثبت فاعليته في منع ظهور أعراض المرض.

و أشارت الخارجية إلى أن بعثاتها في كل من (مسقط، وإسلام أباد، والرباط، وأكرا)، قد فتحوا باب التبرعات لأبناء الجالية الراغبين في المساهمة في التصدي لجائحة كورونا.