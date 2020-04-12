الشرطة: تدوين بلاغات جنائية ضد (30) شخصاً شاركوا في مسيرة الأحد

الخرطوم: السوداني

دونت قوات الشرطة، بلاغات تحت المواد (74/101) من القانون الجنائي وأمر الطوارئ رقم 1 لسنة 2020م بقسم الخرطوم شمال، ضد (30) شخصاً شاركوا في مسيرة الأحد .

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وقالت الشرطة في بيان لها الأحد، إنها تصدت لمسيرة شهدتها ولاية الخرطوم عند الساعة التاسعة من صباح الأحد، تحركت من تقاطع شارع القصر مع شارع البلدية واتجهت شرقاً بشارع البلدية.

وأكدت أنها ماضية في إنفاذ القانون بمهنية واحترافية بعيداً عن أي استقطاب أو إملاء عدا النصوص القانونية، و ناشدت المواطنين بضرورة الالتزام بالقانون والأوامر الملزمة الصادرة من السلطات المختصة.