بلغت (2.7) درجة على مقياس ريختر الأبحاث الجيولوجية تؤكد حدوث هزة أرضية بالقضارف

الخرطوم: السوداني

أكدت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، حدوث هزة أرضية بقوة (2.7) على مقياس ريختر لمدة (110) ثانية بولاية القضارف يوم أمس الأول (السبت) في تمام الساعة (1:25:25:50) بالتوقيت المحلي.

و أضافت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، أن محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية” المنتشرة في أنحاء السودان، سجلت الهزة بصورة واضحة في محطة (محمد قول) على بعد (533) كيلو ورصدت كذلك بصورة طفيفة في محطة (أبوحمد)، كما تم تلقي بلاغات من أهالي المنطقة بشعورهم بهذه الهزة

و قالت الهيئة إن الزلزال يعد ضحل اقل من (10) كلم، وعزت الأمر لأن معظم المناطق سمعت الصوت بوضوح.