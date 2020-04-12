شاهد كيف بدأ أسطورة الكرة السودانية في الثمانينات “تنقا” بعد التقاط صورة له اليوم

الخرطوم: أبومهند العيسابي

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ذكريات امجاد أسطورة الكرة السودانية في الثمانينات، منصور بشير الشهير ب” تنقا”، بعد نشر صورة حديثة التقطت له اليوم الأحد بالخرطوم، بحسب ما نقلت “السوداني الإلكترونية”.

وقال ملتقط الصورة “حسام الدين”جمعتني اجمل صدفه اليوم باللاعب المهذب والمبدع والفلتة منصور بشير تنقا، لاعب الهلال عندما كان الهلال يهز ويرز انه من جيل الأدغال وفريق الابطال نسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية.

وتفاعل مع الصورة الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقترحين تكريمه تقديراً وعرفاناً لما قدم للكرة السودانية وإمتاع جماهيرها.

لعب “تنقا” مع نادي الهلال السوداني وحقق عدة بطولات مع الفريق ووصل معه لنهائيات كأس افريقيا للاندية في العام 1987م.

عُرف ببراعته في الضربات الثابتة، وشكل ثنائي رائع مع زميله الكابتن طارق أحمد آدم، إضافة إلى نجوم الهلال في ذاك الزمان من أمثال، مصطفى النقر وفوزي المرضي، والفقيد شيخ ادريس كباشي، وشوقي عبد العزيز، والديبة وغيرهم من الأبطال.