شاهد بالفيديو ردة فعل الشرطة عندما اتصل بهم أب يبلغهم بـ”حزن ابنه” لتسبب الحظر في عدم حضور أحد في عيد ميلاده

الخرطوم: السوداني الالكترونية

تدول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو مدهش، يحكي عن ردة فعل الشرطة الأمريكية عندما أبلغهم والد طفل بحزن طفله لعدم حضور أحد في عيد ميلاده بسبب حظر التجول المفروض على المدينة في مواجهة “كورونا”.

وكان “الاب” قد اتصل بالشرطة يبلغهم أن ابنه غاضب وحزين لأن اليوم عيد ميلاده، ولم يحضر احد بسبب حظر التجول المفروض من قبلكم، فكان الرد سريعاً بحضور مجموعة من سيارات الشرطة أمام منزله وهي تعزف نشيد الميلاد مع تشغيل إضاءة السارينا، وسط دهشة وفرحة العائلة.

وأثار المقطع إعجاب رواد منصات التواصل وردود فعل واسعة تجاه تعامل الشرطة الراقي واهتمامها بمشاعر الأطفال.