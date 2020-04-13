أين الميزانية؟

هالة حمزة

لا أدري ماذا عنيت وزارة المالية بإعلانها عبر وسائل الإعلام نيتها إعداد ميزانية جديدة تتم إجازتها هذا الاسبوع ،هل تقصد إجراء تعديلات على بعض البنود، أم تغيير شامل لمؤشرات الاقتصاد الكلي بديلا للحالية ولماذا في هذا التوقيت بالذات عايشنا في النظام البائد اضطراره تعديل الميزانيات العامة في الأشهر الأولى ووضع ميزانيات ظل ( تحت ــ تحت ) تسير بها شئون البلاد تعتمد عليها أكثر من المعلنة المجازة من مجلس الوزراء والبرلمان القومي ، أما نية وتوجه الحكومة الانتقالية إعداد ميزانية جديدة، والحالية تخطت حاجز الـ(3) أشهر بـ(13) يوما فهذا شيء جديد لم نسمع به من قبل !

المراقب للأداء الاقتصادي بالبلاد منذ سقوط نظام البشير يلحظ بوضوح مثلما ألاحظ ان إدارة البلاد تتم بـ (البركة ) و(رزق اليوم باليوم) بدون ميزانية ولا يحزنون منذ بدايات ثورة ديسمبر 2019 وحتى أبريل الحالي 2020 وللمتشكك العودة لبرنامج الموازنة الحالية والتمعن جيدا في ما نفذ منها وما لم ينفذ حتى الآن ، وليبدأ أولا بما فعلته وزارة المالية حتى اللحظة لاستقطاب الإيرادات للموازنة والتي حددت تكلفتها بـ (287) مليار جنيه وما صرفته منها وعلى أي قطاع ، ولينظر لبند الأجور ليرى هل ضاعفت الرواتب لنسبة (100%) كما بشرت، والمعلوم بالضرورة ان أي زيادة في الرواتب تنفذ مع بدء التخويل بالصرف في يناير وبالكثير فبراير ، وحجم المبلغ الذي سددته للصرف على الصحة والتعليم والبنيات التحتية ومجانية التعليم والعلاج بالمستشفيات الحكومية والدعم الاجتماعي المباشر، وماذا فعلت لمعايش الناس الذين ذاقوا الأمرين طيلة الأشهر المنصرمة من ضيق وعنت في توفير لقمة العيش .

كلنا يعلم النار التي تشتعل تحت الرماد بين المالية وشركاء الحكومة حول رفع الدعم وإصرار المالية على تحرير المحروقات والذي طبقته فعليا بالبدء في سحب بساط الوقود المدعوم وتوجيهه للتجاري بحجة توفير عائد رفع الدعم للصرف على المرتبات و…و… وأخيرا لمقابلة جائحة كورونا، ولعل إعداد ميزانية جديدة لمتبقي العام يسير في هذا الاتجاه بتثبيت رفع الدعم كلية ليصبح ملزما ويخرس الألسنة المناوئة .

شيء أخير يحيرني لماذا استبقت المالية مؤتمر المانحين من أصدقاء السودان والمؤتمر الاقتصادي القومي بهذه الخطوة علما أن الحكومة تعول كثيرا على هذين المؤتمرين في الدفع بالموازنة للأمام ؟

موازنة أخيرة:

القضاء على كورونا يمر عبر بوابة وزارة التجارة وسرعة إنهائها صفوف الخبز.

والله المستعان