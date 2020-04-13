ونسة وصراخ

جاري قانوني مخضرم رغم فارق السن بيننا (أرجو أن تغضبه صراحتي) إلا ان صداقة مليئة بالمناقشات والمناقرات جمعتنا خاصة انه يتمتع باللطف وخفة الدم (آمل أن ترضيه هذه) ـ ونحن في جلسة اختلاس من بعض وقت الحبس الإجباري نتناول فيها الشاي – قال لي: انه قد اصابه البرود، ولم يعد يتملكه شعور الإثارة أو يدفعه شغف المعرفة كما كان من قبل حين يسمع بأن هناك بيانًا سيذاع أو مؤتمرا صحفيا سيعقد على الهواء، وان حالة (هجم النمر،، هجم النمر) ظلت تتكرر عشرات المرات وعلى عدة مستويات، لذا فضلت ان اجد الأخبار كيفما تتاح ومن مصادرها التقليدية.

قلت له: ولكن كيف سيعبرون حتى لو كان المضمون لا يستحق هذا الصيت كما ذكرت،، رد علي بقوله: البعض يقود الآن بالدرجة الأولى حربا سياسية لكنها مرتجفة، فما يملكون من أدوات متواضعة، وما يستندون عليه من معايير هم أنفسهم يعلمون أنها ضعيفة لكن (الكحة ولا صمت الخشم) ثم إن الحذر أو قل الخوف ليس من جهة الامام المستهدف إنما الظنون (على الجانبين) أيضاً تولد الخوف والارتباك،، لذلك فإن الأمر يحتاج الى الصوت العالي وإثارة الدخان الكثيف الدال خداعًا على أوار المعركة، وحفلات شواء الأعداء .

قلت له: السنين التي قضيتها في الحقل القانوني، وانتقالك عبر ثلاثة مجالات في بحره (القضاء والإستشارة والمحاماة) تجبر على الاحترام وتوجب الثقة فيما تقول، صف لي الحال من وجهة نظر القانون ؟؟ قال لي: تحقيق العدالة وسيادة حكم القانون لا تتأتى الا باستحقاقاتها المعلومة وعلى رأسها تنفيذ القانون عبر مؤسسات تنفيذ القانون المختصة، وهناك فرق بين مؤسسات يحكمها القانون ومؤسسات تنفذ القانون، وان تنفيذ القانون خارج مؤسساته كممارسة العمليات الجراحية على (كاونتر الجزارة) لا داخل غرفة العمليات المعقمة بالمستشفى على أيدي الأخصائيين.

وكأني ارد له قوله السابق قاطعته بقولي: لكنك وصفت الأمر قبلاً بالحرب السياسية، والحرب السياسية لاتمانع على ما أظن ولا حدود لها في أن يصل مداها (واقعاً) الي (كاونتر الجزارة) وأنوف كثيرة تبحث الآن بالشهيق الكثيف وفي عدة اتجاهات عن رائحة الدم ؟ رد علي: أنت سألتني عن وجهة نظر القانون لكن – وعدل من جلسته -: إنعل ……..،، وشتم لي اليمين واليسار معًا،، وأردف: يبدو إن (نطاح التيوس ده) سيتسبب في نزيف الدم وكسر القرون،، ورغم قبح الكلام انفجرنا ضاحكين.

بعد برهة من حديث جانبي، عاد مولانا لموضوع اليوم وقال لي: أتدري ان عبارة فلان هذه التي اطلقها وتقول (إجراءاتنا ستجعلهم يصرخون) هذه أكبر دلالة على مظهر السياسة فيما طرح منه الى القانوني أو العدلي، أنا لم أسمع طيلة فترة عملي في حقل القانون أو نُقل لي أن قاضيا قال لمتهم (ح أطلع زيتك) ناهيك عن مشتبه، ثم ان العبارة لا تليق لا بالمقام ولا بالمهمة، لكن واضح انه إحساس المقام المؤقت، والمهمة العابرة.