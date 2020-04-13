تداعيات كورونا.. عيادات ومستشفيات تتوقَّف بأمر الوزارة!!

الخرطوم: اليسع أحمد

شفت جولة لـ (السوداني) أمس على عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة عن توقف جزء كبير من العيادات المحوَّلة والحالات الباردة منذ ظهور أول حالة إصابة بمرض (كوفيد 19) كورونا وأكد مدراء مستشفيات حكومية استقبال حالات الطوارائ فقط ، أما عيادات المستشفيات الخاصة فقد تأرجحت بين الإغلاق وتقليص ساعات الدوام اليومي.

(تعال الأسبوع القادم)

“أسامة عثمان المك” ذهب إلى مستشفى فضيل الخاص بالخرطوم يبحثُ عن اخصائي اعتاد المتابعة معه منذ أكثر من خمس سنوات، سأل عنه في الاستقبال (الأرضي) للتأكد من وجوده فقالوا له اذهب إلى الطابق الرابع، وعندما وصل وجد المكان خاوياً على عروشه لا مرضى ولا أطباء ولا حتى موظفين لكيما يستفسرهم عن الحاصل، وبعد جهد جهيد وجد أحد الكوادر الطبية بمكتب (الأشعة) سأله عن الأطباء فأجابه بأنهم متوقفون عن العمل بسبب جائحة كورونا.. “أسامة” قال لـ(السوداني): سألت عن موعد عودة طبيبي لأنني في أمس الحاجة لمقابلته، فقالوا لي إنَّ الاخصائيين – ربما – يعودون إلى عياداتهم لمواصلة عملهم اعتبارا من الاسبوع القادم.

إجازة مفتوحة

أما عن القطاع الحكومي فيقول المدير العام لمستشفى الشعب التعليمي د مؤمن مختار عبدالله لـ ( السوداني) إن المستشفى التزم بالمنشور الصادر من وزارة الصحة وبموجبه تم إيقاف جميع العيادات المحوَّلة والأنشطة المُرتبطة بالحالات الباردة والإبقاء على كل مايتعلَّق بالطوارئ ، مشيراً إلى إيقاف زيارات المرضى لحين إنجلاء أزمة كورونا، مشيراً إلى أن المستشفى الآن يقوم بعملية فرز لمرضى الطوارئ حسب الأعراض بحيث يعمل على (فرز) كل حالة حسب التخصص وتحويلها للمستشفى الأجدر، وأكد مختار أن مرضى العمليات لم يتضرَّروا وأن عملياتهم تقام في موعدها، منوهاً إلى أن المستشفى عمل على تخفيض وتقليص الدوام للموظفين فيما لا يتعارض مع توقف العمل وهو التنسيق بين الأقسام والإدارات والموظفين، لافتاً إلى أنهم أعطوا كبار السن من الموظفين والعمال وأصحاب الأمراض المزمنة إجازة مفتوحة حتى إنجلاء أزمة كورونا.

حالات حرجة

وفي ذات السياق أكدت المدير الطبي لمستشفى الخرطوم للأمراض الجلدية والتناسلية د سارة حسن، لـ (السوداني) توقف جميع العيادات المحوَّلة والباردة لقرابة الشهر بالمستشفى إلى اجل غير مسمى ، مشيرة إلى استثناء الحالات الحرجة والأطفال لأنها لا تتحمل التأخير، وقالت إن بالمستشفى طاقماً يعمل على توفير خدمة مستمرة للمرضى والمصابين من طبيب مناوب، مساعد نوبتجي، وعدد من الكوادر الطبية ، موضحة أن بالمستشفى يقبع عدد من المرضى طريحي الفراش الأبيض مستمرين في العلاج ، منوهة إلى أن المستشفى قبل جائحة كورونا كان يعمل على مدار الساعة ويشمل كل من قسم الطوارئ والإصابات، عموميين، إختصاصيين، وعن متى مزاولة عملهم قالت (حتى الله يفرجها) وينجلي المرض .

تبديل ورديات

وبالعودة إلى القطاع الخاص يقول المدير الطبي لمستشفى الجودة الخاص د معتز مكاوي لـ (السوداني) إن العمل بالمستشفى يسير بصورة منتظمة كالمعتاد ولم يتم إغلاق للعيادات، وأكد مكاوي أن المستشفى يعمل بكل كوادره لإنقاذ عدد من المرضى سواءً كانوا بالعيادات أو في الطوارئ ، مشيراً إلى وجود عدد من المرضى طريحي الفراش يحتاجون لمتابعة لصيقة من جميع إصطاف الأطباء والممرضين لذلك لا بد لإدارة المستشفى بذل كل ما بوسعها، منوهاً إلى أن العيادات تعمل في الفترة الصباحية حتى الخامسة مساء منذ قرار حظر التجول ، لافتاً إلى ان نسبة (90%) من الأطباء عملوا على تبديل دوامهم الليلي إلى صباحي حرصاً على تقديم الخدمة المميزة بالمستشفى ودرءاً للضرر الذي يصيب مرضاهم ، مبيناً أن المستشفى حتى الأمس لم يأتيه منشور من وزارة الصحة بإغلاق العيادات ، موضحاً أن بالمستشفى حالات حرجة رُبَّما تفوق خطورتها مرض كورونا لذلك يجب وضعها في الحسبان.

خدمة (24) ساعة :

من ناحيتها قالت طبيبة بمستشفى الزيتونة لـ (السوداني) – مُفضِّلة حجب اسمها- أن المستشفى يعمل في حدود المعقول منوهة إلى أن العيادات تعمل منذ التاسعة صباحاً حتى الخامسة حتى يتسنى للمرضى تلقي الخدمة بما لا يتعارض مع قرار حظر التجول ، مشيرة إلى أن في بداية الحظر من السادسة صباحاً حتى الثامنة كانت العيادات تعمل حتى السابعة مساء ، مبينة أنه بعد تقليص ساعتين أصبح حتى السادسة قام عدد من الأطباء بتبديل وردياتهم صباحاً وتنويه المرضى بذلك، لافتة إلى أن قسم الطوارئ يعمل على مدار (24) ساعة.