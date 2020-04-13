“أبو الحاج”.. وفاجعة الرحيل!!

ياســــر الكُــردي

(1)

بعد شروق شمس (الخميس) المُنصرم بحوالي ساعة واحدة فقط وفي هذه الأيام المُباركات (نصف شعبان) الذي تُرفع فيه أعمال العباد إلى مولاهم، وبعد أنَّ أدَّى فريضة الفجر في المسجد ثم جلس يتلو كتاب الله حتى أشرقت الشمس فصلَّى ركعتي السُنَّة، بعدها خرج إلى دارهم العامرة به ونام نومةً خفيفةً لكن عندما جاءته ابنة شقيقته لإيقاظه لشُرب (شاي الصباح) لم يستجِبْ لندائها.. لأنَّ روح العزيز الكريم/ ” صلاح الحاج الأمين إبراهيم الشاعر” لبَّتْ نداء ربها راضيةً مرضية، فانهدَّ رُكن قبائلَ بحالها وليس قبيلة واحدة أو أسرة صغيرة..

(2)

“أبو الحاج” –هكذا كان يُناديه الجميع-، فريدُ عصره ووحيدُ زمانه، فاكهةُ مجالس وملحُ ( قعدات)، هو من (عينةٍ) حباها اللهُ بحب الناس، ولذا ما وجدته في مجلسٍ إلا وكان الكبار قبل الصغار يتحلَّقون حوله ويُحيطونه إحاطة السوار بالمعصم؛ تماماً كالحيران مع شيخهم يستمعون ويستمتعون بسرده المُدهش وهو يحكي بصوته (المُجلجل) تجاربه الخاصة ومُغامرته التي لا يقبل الخروج منها إلا بنصرٍ مُبين ونجاحٍ يُضربُ به المثل، أما عن حبكه وسبكه للقصص و(الحكاوى) والطُرف التي يحفظها عن ظهر قلب، فالحديث يطول..!!

(3)

حباه الله ببسطة في العلم والجسم و(متاع الدُّنيا) ومع ذلك كان يمشي بين الناس بقلب طفل رضيع، لا يعرف الغِلّ والحقد والحسد، متصالح مع نفسه والآخرين لا يضع رأسه على وسادة نومه إلا بصحائف بيضاء لا تحمل مثقال ذرة من شرٍّ على أحد، ولذا نحسبه في زُمرة من قال فيهم المولى عزَّ وجلَّ (.. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ)

(4)

كان “أبو الحاج” حنيناً مع أهله وأحبابه وكل من يعرف، لا يكتفي بمُقالَدة من يلتقي بهم بالأحضان بل يتكرّف رائحة عرقهم كأنَّه يريد أن يمزجها بروحه الطيبة المُعبَّقة بالوفاء والعرفان.

أمَّا عن إخلاصه لأهله وأصدقائه ومعارفه فالحديث يطول؛ في تسعينيات القرن الماضي عندما كان والداه على قيد الحياة يقيمان بالشريف يعقوب وهو بالخرطوم، كان يحرص على زيارتهما كل خميس مهما كانت ظروف عمله؛ يأتيهما على جناح السرعة والشوق مُحمَّلاً بكلِّ ما يشتهونه ويشتهيه هو لهما، وظل حريصا على هذه السُنة الحسنة حتى انتقل والداه إلى رحاب ربهما..

(5)

عندما استقرَّ به المقام بالإمارات كان “أبو الحاج” حريصاً على الاتصال بخاله “أحمد الكردي” كل جمعة وكانت مداومته على ذلك مثل فرض الجمعة نفسه لم يتركه لأيِّ عُذر، ليس ذلك فحسب بل كان يُوصِّيه بأن يبلِّغ سلامه لخاله “خليل” وكل أهله بحداف مع تأكيده بأنه لم يمنعه من التواصل معهم إلا سوء شبكة الهاتف. وامتدَّ حنينه الفائض الدَّفاق إلى عموم أهله وعشيرته كذلك بود الضو حيث شقيقته الشفوقة “سعاد” وأبناؤها الأماجد وأهلهم العركيون، وتمتد محبته التي يحكي عنها باستمرار لأهله بالمفازة وقرين وهؤلاء له معهم ذكريات وذكريات.

(6)

اللهم إنَّ عبدك “صلاح” قد جاءك بنفسٍ رضية وقلب عامر بحُبِّك وحُبّ من يُحبّك وأنت أعلمُ بسريرته، اللهم اجعله في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً… واجعل اللهم البركة في أهله وأبنائه وإخوانه وأحبابه وكل معارفه.. وألزمهم وألزمنا معهم الصبر الجميل على فقده الجلل.. يا رب العالمين.