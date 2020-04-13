موظفو (نيالا).. الفقر والحرمان

للأمانة والتاريخ: محجوب حسون

(1)

يعاني (28) ألف موظف بولاية جنوب دارفور أغلبهم في حاضرتها نيالا من أوضاع معيشية صعبة مصحوبة بغلاء فاحش وطاحن تهددهم للخروج من دائرة العيش في الحياة بكرامة مع سيناريوهات لخيارات على طريقة يا تشربي… يا نكسري قرنك… لعدة سيناريوهات منها ترك الوظيفة الحكومية التي لا تسمن ولا تغني من جوع التي ضيقت عليهم أبواب الرزق او العمل في سوق الله أكبر في حال وجود ممولين بقروض حسنة سواء كانوا بنوكا او مقتدرين أو إيجاد عمل إضافي يسير مع العمل الحكومي جنبا إلى جنب أثناء ساعات الدوام مع عدم المسألة من المرؤوسين.. بلا شك المرتب لا يكفي للكثيرين منهم لأبسط المتطلبات مثل سداد مديونية لبن الأطفال.. إذا كان سعر رطل اللبن بـ(40)جنيه…فكيف يكون الحال إذا كان الموظف الغلبان يمتلك (5) أطفال وما فوق ناهيك عن أي إضافات اخرى مثل بقية خلق الله في الأرض.

(2)

للأمانة والتاريخ تظل قضية موظفي وعمال ولاية جنوب دارفور قضية جوهرية وحساسة في حاجة ماسة لمن يعالجها ويجد الحلول الناجعة قبل استفحال الأمر والوصول بالمرض الى مرحلة بتر الأعضاء.. في ظل تزايد متسارع وأسعار نارية لضرورات الحياة مع عدم تحرك المرتب .. نعم كل الأشياء تتقدم وتتحرك للأمام إلا المرتب (محلك سرك) بل يتقزم ويقل مردودهه الإيجابي مع تصاعد أسعار الدولار أبو صلعة قاهر الجنية السوداني… وبقية العملات للدول التي تعاني من غياب الاستقرار وفقدان الرؤية التخطيطية والصبر عليها.

(3)

وهنا لابد أن نزجي الشكر والتقدير لحكومة ولاية شرق دارفور بقيادة اللواء المزمل أبوبكر مع وزارة المالية والاقتصاد بولايته بعد قيامهما بمبادرة جلب (2)جوال سكر زنة (50)كيلو ودقيق زنة (25)كيلو لكل موظف بالولاية لعدد (11)ألف موظف بمبلغ (5500) خمسة آلاف وخمسمائة جنيه تدفع بأقساط مريحة لـ (10)أشهر كان ذلك قبل نحو أسبوعين… الأمر الذي وجد الإشادة والاستحسان من كل الموظفين.. وهي على الأقل تساعد أولئك الضعفاء الحيارى وهم مقبلون على شهر رمضان.

(4)

في ولاية جنوب دارفور ولاية الـ (5) ملايين نسمة ذات الـ(28) الف موظف التي يقودها الجنرال اللواء ركن هاشم خالد محمود لم نسمع أو نحس باي شيء يخفف من وطأة أنات المغلوبين على أمرهم (موظفي )الولاية… وهكذا تمضي الأحوال الصعبة رغم أننا لم نر إجابة مبهجة من وزارة المالية والاقتصاد ممثلة في مديرها العام الأستاذة نعمات يس محمد الأمين..وقبله الجنرال الكل لفهم الصمت والحيرة في أمر أولئك الحيارى… حتى ولو مبادرة مثل مبادرة أهل الضعين حكومة أحست بمعاناة مواطنيها فسعت للتخفيف.. ولابد لحكومة ولاية جنوب دارفور بقيادة الجنرال هاشم أن تضع في الاعتبار رسم الابتسامة على تلك الشفاه حتى ولو بأضعف الايمان بتوفير جزء من متطلبات شهر القرآن (شهر رمضان) وهم يستحقون ذلك لجهة أنهم قاب قوسين او أدنى مع صعوبة الحياة إن يدخلوا في زمرة المستحقين للزكاة إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليها فلا الحكومة أطعمتهم ولا تركتهم يأكلون من خشاش الأرض.

أصحي…. يا إنسانية ….؟؟؟

عليكم…. بإتباع الارشادات الصحية للوقاية من كورونا… حمانا الله وإياكم منها.