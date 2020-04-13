الجازولين وجائحة كورونا

رحاب فريني

لا حديث يعلو في مشروع الجزيرة والمناقل غير مشاكل الحصاد المتمثلة في شح الجازولين الذي نافس جائحة كورونا في الشهرة، بعد تعثر عمليات حصاد محصول القمح بمشروع الجزيرة والمناقل وما زالت نداءات واستغاثات المزارعين تشق الحناجر لتوفير جازولين الحصاد وتوفير حاصدات كافية لحصاد القمح، ولكن بح صوتهم دون استجابة ، الآن القمح يتعرض للحت لأنه وصل مرحلة النضوج بجانب تعرضه للأتربة وارتفاع درجات الحرارة ، ومعروف أن القمح لا يتحمل درجات الحرارة العالية ، وهذا يضعف من الإنتاجية ، فضلا عن الحريق الذي تعرضت له مساحات كبيرة بعدد من الأقسام وما زالت الأسباب مجهولة حسب إفادات المزارعين .

وللحديث عن الموسم الشتوي نجده اصطدم بعقبات منذ بدايته تحدثنا عنها كثيرا ، ولكن رغم هذه العقبات إرادة المنتجين تغلبت عليها بإنتاجية عالية فاقت التوقعات وصلت الى 34 جوالا للفدان عند بعض المنتجين، بينما وصل متوسط الانتاجية 18 _ 20 جوالا للفدان ، وهذا تم بجهد المنتجين لوحدهم دون وقوف الدولة بجانبهم بتوفير معينات الحصاد أبرزها الجازولين والحاصدات التي شهدت ندرة تسببت في تأخر عمليات الحصاد .

الدولة وقفت محايدة بل نجدها استخدمت شعار اللاءات الثلاث (لا أسمع ، لا أرى ، لا أتكلم) ، أما وزير الزراعة والموارد الطبيعية عيسى عثمان شريف فضل الصمت عن الكلام وهذا إن دل انما يدل على علامة الرضا لان المثل يقول (السكوت علامة الرضا) .

وأخيرا حدث في الأسبوع المنصرم حل مجالس تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني من قبل لجنة تفكيك التمكين والذي جاء في الوقت الخاطئ كما وصفه أصحاب المصلحة الحقيقية (المنتحين) ليكون هذا الموسم بدأ بعقبة وانتهى بكارثة .!!

لكم الله منتجي بلادي وأعانكم وشد من أزركم.

ونسأل الله أن تتوحد إرادة الدولة مع إرادتكم وعزمكم ..