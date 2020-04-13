البرهان يلتقى وزير الشؤون الدينية والأوقاف و يؤكد دعم الدولة له

الخرطوم: السوداني

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم الأثنين،

وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح.

وأكد البرهان دعم الدولة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بما يمكنها من القيام بواجبها علي الوجه المطلوب فيما يلي تنفيذ برنامج الفترة الانتقالية.

من جانبه أوضح مفرح في تصريح صحفي، ان اللقاء يأتي في إطار العمل الجاد الذي تضطلع به مؤسسات الفترة الانتقالية ممثلة في مجلس السيادة ومجلس الوزراء ، خلال هذه المرحلة.

وقال إن اللقاء تناول قافلة البحر الأحمر لرتق النسيج الاجتماعي وبناء السلام وورشة تدريب الأئمة والدعاة، و بحث سبل عبور المرحلة المهمة التي تشهدها البلاد