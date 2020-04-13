تأكيداً لما انفردت به (السوداني).. (10) حالات إصابة جديدة بفايروس كورونا بالبلاد و حالتا وفاة

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية اليوم عن تسجيل عدد ( 10 ) إصابات مؤكدة بفايروس كورونا، إحدى الحالات لأجنبي مقيم بالسودان و حالتي وفاة ، ليرتفع بذلك العدد الكلي للحالات إلى ( 29 ) حالة متضمنة اربع وفيات، لتؤكد ما انفردت به (السوداني) عن إكتشاف (9) حالة إصابة “3” منهم يشتبه أنها إنتقلت مجتمعياً، أخذت عيناتها في أيام مختلفة.

أشارت التقارير الوبائية إلى أن(9) من الحالات تم تسجيلها بولاية الخرطوم من محليات امدرمان، امبدة، الخرطوم وشرق النيل، وحالة واحدة فقط تم تسجيلها بولاية نهر النيل محلية أبوحمد.

و أوضحت التقارير أن (4) من الحالات الجديدة هي لمخالطين، و حالة واحدة لشخص قادم من خارج البلاد، و لا يوجد تاريخ مخالطة أو سفر لخارج البلاد للحالات الخمس المتبقية.

و أكدت أن المرضى الـ(9) يتلقون العناية اللازمة بمراكز العزل بولايتي الخرطوم ونهر النيل كما تقوم السلطات الصحية بالقيام بمهمة تتبع المخالطين لجميع الحالات.

و في السياق قال وزير الصحة د. أكرم علي التوم في تصريح صحفي اليوم الأثنين، إن الأعداد متزايدة يومياً للحالات المؤكدة، مشيراً إلى دخول البلاد مرحلة متقدمة من انتشار الوباء، مرحلة تتطلب تضافراً للجهود الرسمية و الشعبية من أجل تخطي هذه المحنة بأخف الأضرار .

و أكد التوم، وفاة صابة بفايروس كورنا، وفقاً لما اوردته (السوداني) وفاة مريض بمركز العزل اليوم الاثنين، و تمت مواراته الثرى بمقابر البكري بأمدرمان.

بناء على التوصيات الصادرة من وزارة الصحة اتخذت اللجنة العليا للطوارئ الصحية قراراً بفرض حظر التجول الكلي داخل ولاية الخرطوم و ذلك ابتداء من يوم السبت المقبل، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير سبل العيش للمواطن، و كانت (السوداني) اوردت خبراً يشير الى توقعات بفطر حظر التجوال الكامل بالبلاد.