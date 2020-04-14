الرواية الأولي || مجدي عبدالعزيز

*عقب الإعلان عن الإغلاق الكامل للعاصمة المسبب بوباء كرونا والذي تقرر أن يبدأ السبت القادم علت التساؤلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن مدى قدرة هذه الحكومة على تدبير أحوال الناس ومعاشهم وحاجاتهم المتعددة، وتأتي هذه التساؤلات والمواطنون يشاهدون عبر وسائل الإعلام ما فعلته العديد من الدول تجاه مواطنيها ـ الذين فُرض عليهم الحجر الكامل ـ من حسن تدبير وجودة أداء في تقديم الخدمات لهم وسد احتياجاتهم، وتأتي التساؤلات ايضا وهذه الحكومة قد فشلت مرات عديدة في إنزال وتنفيذ ما تعلن عنه من تدابير وخطط، وما زال في الأذهان إعلان وزير التجارة والصناعة بانتهاء صفوف الخبز خلال فترة ثلاثة أسابيع، والأزمة لم تنتهي بل زادت استفحالاً .

*لا أحد ينكر أو ينفي أن مجابهة الوباء يحتاج إلى تدابير من نوع منع الناس من الاختلاط أو التجمع أو بمعني مباشر ( حجرهم في منازلهم ) كاحترازات مهمة لمنع الانتشار ،، وهذه بالطبع مهمة كبيرة وعملية دقيقة لها عدد من المتطلبات لإنجاحها كتصويب التعبئة وحشد الموارد وتحديد أولويات الصرف، وتوظيف كل المقدرات البشرية المنظمة والمادية المبذولة، ولا يتم ذلك الا بإعادة تخطيط كلي عاجل لوضع البلاد تحت منظومة إدارة الأزمة .

*في اعتقادي أن ماتم بالأمس من إعلان بالإغلاق الكامل يشابه الإعلانات السياسية التي في طبيعتها هي ( كلام)، ورغم الإشارة إلى السماح للبقالات مثلا بالعمل وإلى تحديد ساعات لخروج المواطنين لقضاء حاجياتهم تبقى هذه الإشارات مجرد عناوين، وكان الواجب عرض الخطة كاملة في المؤتمر الصحفي بتفصيلاتها وادوار مكونات إدارة الأزمة على كل الصعد، حيث لا وقت واليوم الثلاثاء يبدأ العد التنازلي ل 96 ساعة فقط متبقية من فترة المهلة القبلية، حتى يقال “سنوافيكم بها لاحقاً.”

*من التساؤلات المشروعة والتي تدور في خلد كل من مارس إدارة الشأن العام ـ هل يقتصر دور القوات النظامية فقط على عمل الحواجز في التقاطعات وفي مداخل الكباري حتي يتم تنفيذ الحظر ؟ وهل هي مستعدة لأضخم عملية انتشار في كل شوارع وأزقة واحياء وحواري العاصمة لضبط عملية الإغلاق ؟؟ ،، هل أنشئت منصة تنسيق مع منظمات المجتمع المدني والتشكيلات الطوعية المنظمة كالكشافة والهلال الأحمر المدربين في خدمة الناس ومساعدتهم، أم هل سيتم الاعتماد على مكونات قاعدية وجوهها السياسية هزمت قيمة التطوع لكل الناس ؟ .

*هل تم التحسب لما يتوقع أن يحدث من زحام إن لم نقل هلع على الأسواق والبقالات ومحلات بيع المواد الغذائية خلال ساعات ما قبل تنفيذ الإغلاق الشامل ؟، وماذا عن اصحاب ( رزق اليوم باليوم ) من الحرفيين وعمال اليومية وستات الشاي وما شابه من أنشطة في القطاع غير المنظم ؟، ثم إلى أي مدى تم التفاهم مع القطاع الخاص وأصحاب العمل ؟؟

*لكن هناك جانب آخر مهم من التساؤلات لا يمكن إغفاله ( حتى تكتمل الصورة ) وعلى طريقة ( الاتجاه المعاكس ) : هل هذا الإغلاق المزمع هو القشة الأخيرة التي تتمسك بها الحكومة خشية الغرق في بحر الأزمات الطاحنة التي تحيط بها ؟، هل يعتبر هذا الإجراء بمثابة الاعتقال التحفظي لكل من تسول له نفسه بالخروج للاحتجاج على سياسات الحكومة والتردي الواضح في كل المجالات ؟ الا تحقق الحكومة مكاسب جمة من هذا الإغلاق بطريقة حساب براغماتي لتحقيق عدد من الزيروهات على رأسها (زيرو وقود) و (زيرو مواصلات) و (زيرو مظاهرات)، الا يمكن أن يوصف هذا الإغلاق بأنه إجراء سياسي أكثر منه صحي ؟ ،، عموماً ستجيب مقبل الأيام عن كل هذه الأسئلة بوضوح ،، نسأل الله السلامة والعافية .. والى الملتقى

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