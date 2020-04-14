صرف راتب أبريل بالاربعاء …وإغلاق تام للكباري في العاصمة

الخرطوم: السوداني

أعلن والي الخرطوم الفريق الركن احمد عابدون حماد عن صرف راتب شهر ابريل للعاملين بالولاية اعتبارا من يوم غد الاربعاء،

و ان الحظر سيشمل قفل الكباري وسيكون التحرك قاصرا داخل كل منطقة على حدى.

و أكد أن الحظر سيتم تقييمه كل (٧٢) ساعة عبر غرفة الطوارئ العليا بالولاية لمعالجة اي مشكلات تطرأ اثناء التطبيق.

طمأن حماد خلال اجتماع شئون أمن ولاية الخرطوم مواطني الولاية بان السلع الغذائية ستتوفر يوميا داخل الاحياء ولا يحتاج المواطن الى تخزينها.

اشار الى أن قائمة بالاستثناءات من الحظر تشمل المصانع العاملة في المنتجات الغذائية وعربات التوزيع وعربات نقل الخضار واللحوم والدواجن والالبان والمخابز ومحطات الوقود وسيتم الاتفاق على ساعات اثناء اليوم يسمح فيها للمواطن بالخروج للتسوق داخل منطقته ، ويشمل الاستثناء العاملين في الحقل الطبي والصيدلي والنظافة والمطافئ والمياه والكهرباء والصرف الصحي على ان تحصل البعثات الدبلوماسية على تصريح المرور عبر وزارة الخارجية.

واضاف الوالي أن الاجتماع اعد مصفوفة من الترتيبات للتوفيق بين تطبيق الحظر وبين توفير احتياجات المواطن وستدير المصفوفة غرفة طوارئ عليا برئاسة والي الخرطوم وغرف طوارئ مماثلة على مستوى المحليات.