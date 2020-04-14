(الحرية والتغيير) تدعو للمرونة في تنفيذ حظر التجوال حتى( لايموت أحد جوعا)

الخرطوم:السوداني

دعا القيادي بقوى الحرية والتغيير وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صديق يوسف، للمرونة في تنفيذ الحظر الذي يهدف لحماية الناس من الموت نتيجة الوباء القاتل ، حتى لا يموت “أحد جوعاً”، مناشداً القوات النظامية التي تباشر تنفيذ الحظر بالمرونة في التعامل مع المواطنين اثناء الحظر خاصة المرضى وذوي الحاجات العاجلة.

و طالب يوسف بتوفير المستلزمات اللازمة للمواطنين مع ضيق الوقت واقتراب شهر رمضان المبارك، مع ايجاد معالجات للفئات الضعيفة التي تعمل وفق لرزق اليوم باليوم.

و في سياق منفصل قال يوسف بحسب(سونا) اليوم الثلاثاء، إن ما اتخذته لجنة تفكيك النظام وإزالة التمكين والفساد بشأن منظمة الدعوة الاسلامية ،جاء وفقا للوثيقة الدستورية التي نصت على تفكيك نظام الانقاذ واستئصال الفساد .

واكد ان اللجنة استندت في قرارها على وثائق ومستندات تحصلت عليها ، فيما يتعلق بتجاوز المنظمة لمهامها المنصوص عليها ،ولم تبن قراراتها على الأهواء الشخصية.

و أشار الى أن عضوية اللجنة تضم قانونيين بارزين، ويتولى رئاستها عضو في المجلس السيادي وتضم اعضاء من مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير. وقال إن على من تضررمن قرارات اللجنة، ان يلجأ للقضاء .