مدرب أحمال الهلال يجهز المصابين ويفعل برنامجه الثاني

واصل الدكتور معاذ هراوي الذي يعتبر واحداً من أبرز وأميز مدربي الأحمال الذين تعاقبوا خلال السنوات الأخيرة في تدريبات الهلال بدنياً برنامجه الموضوع لتجهيز اللاعبين خلال فترة توقف النشاط الرياضي، وقال هراوي في تصريحات صحفية إنه وضع برنامجاً خاصاً لتأهيل اللاعبين القادمين من إصابات وهو برنامج مستمر لنزار حامد وعمار الدمازين وأيضاً محمد دراج العائد من إصابة.

وقال: وضعت برنامجاً خاصاً لتجهيز اللاعبين، منذ أسبوع بدأنا المرحلة الثانية المتعلقة بالتقوية، ونركز حالياً على تقوية العضلات السفلية حتى لا يتأثر اللاعبون بتوقف النشاط الرياضي، برنامجنا يركز على الوقاية وعدم وجود أي إصابات عضلية، لا بد من أن تكون عضلات اللاعبين في مستوى مقبول ونحافظ على خاصية التناسق بالنسبة للاعبين وفقاً لبرنامج متنوع حضرته بعناية تلبي متطلبات لاعب كرة القدم بصورة احترافية، وعقب عودة الهلال للتمارين الجماعية لن نحتاج لكثير من الوقت لاستعادة المستوى البدني.

يذكر أن التونسي معاذ هراوي رفض السفر لبلاده مفضلا الوقوف بنفسه على مستوى اللاعبين وحضورهم البدني خلال التدريبات المنزلية.

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