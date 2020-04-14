لا اتجاه لإلغاء البطولة سكرتير الكاف: 3 سيناريوهات لدوري الأبطال والكونفيدرالية

اعترف المغربي عبد المنعم باه، السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بصعوبة مهمته في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال سكرتير الكاف، خلال حواره مع برنامج (جمهور الثالثة)، بقناة (أون تايم سبورتس 2) المصرية، إنه حتى الآن لا توجد خسائر مالية بالنسبة للبطولات الإفريقية، فأغلبها تم تأجيله، مؤكدا أنه ستجري دراسة كافة السيناريوهات الخاصة بها وأشار إلى أن الكاف سيساعد الأندية والاتحادات، التي تضررت من أزمة كورونا وأُلغيت مسابقاتها، خاصة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يفكر في نفس الاتجاه، لا سيما في الدوريات الصغيرة، وهناك تنسيق كامل معه وعن دوري الأبطال والكونفيدرالية، قال باه: نحن محظوظون في ظل الاقتراب من إنهاء المسابقتين، والوصول لنصف النهائي”.

وواصل: “نجهز سيناريوهات لاستكمال المنافسات في منتصف يونيو (حزيران) المقبل، أو في يوليو (تموز).. والسيناريو الأسوأ هو استئناف البطولتين في أغسطس (آب)” وأشار إلى أنه لا يوجد أي تفكير، في إلغاء البطولات القارية هذا الموسم، موضحا أن الرهان على تحسن الحالة الصحية في القارة السمراء، وانحسار فيروس كورونا، في ظل تنسيق كامل مع منظمة الصحة العالمية.

وأضاف: “من المبكر التفكير في عودة كرة القدم بإفريقيا، على صعيد البطولات المحلية.. الأهم حاليا أن نتخلص من هذا الوباء” وتابع باه: “لن نجبر أي اتحاد محلي على إلغاء النشاط، وبالطبع الأفضل أن تُستكمل البطولات، وسندعم ذلك.. كما نؤيد القرارات الصادرة عن الفيفا، بخصوص عقود اللاعبين وفترات الانتقالات”.

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