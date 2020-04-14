(السوداني) تزيح الستار عنها مذكرة مرتقبة من اندية الممتاز لاتحاد الكرة بشان ازمة الموسم الرياضي

تتجه عدد من اندية الدرجة الممتازة للدفع بمقترح الي الاتحاد السوداني لكرة القدم، لحل ازمة تعليق النشاط الرياضي اثر انتشار جائحة (كورونا)

وبحسب التفاصيل التي حصلت (السوداني) على ملامح منها فان بعض الاندية تنوي تقديم مذكرة الى اتحاد الكرة تحوي بعض المقترحات الخاصة بحل الازمة.

وقال مصدر ان المذكرة المقترحة يجري تداولها بغية التنسيق حولها ومن ثم تقديمها الى اتحاد الكرة عبر الامانة العامة ولجنة المسابقات من اجل الفصل فيها.

وحوت المذكرة على مقترحات لحل ازمة توقف النشاط، كما تم تقديم مقترحات بشان القرارات التي يمكن اتخاذها للعبور بالموسم الحالي الى بر الامان.

واشارت المذكرة الى حجم الضرر الكبير الذي وقع على الاندية جراء الاعلان عن إيقاف النشاط وتم التاكيد على ضرورة تقديم دعم مالي عاجل لكل الاندية حتى تستطيع الايفاء بالالتزامات الملقاة علي عاتقها تجاه الأجهزة الفنية واللاعبين.

واشارت المذكرة كذلك الى ضرورة توفيق اوضاع اللاعبين مطلقي السراح خلال فترة التسجيلات المرتقبة وذلك نظرا لعدم استفادة الاندية منهم خلال الفترة الماضية وبالتالي ضرورة قيام فترة تسجيلات استثنائية.

واكد المصدر الاعلان الكامل عن المذكرة في غضون اليومين القادمين فور الاطلاع والاتفاق عليها بين عدد من مسؤولي الاندية متوقعاً ان تحصل المذكرة على الاجماع الكامل نظراً لانها خاطبت جذور الازمة وراعت مصالح الاندية في المقام الاول.

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