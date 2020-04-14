الاتحاد الأوربي يدعم السودان بمبلغ 80مليون يورو لمجابهة خطر الكورونا

الخرطوم: السوداني

أعلنت مفوضة التعاون الدولي بالاتحاد الأوروبي عن دعم الاتحاد للسودان بمبلغ 80 مليون يورو خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، لمجابهة خطر الكورونا ، فيما حثت المؤسسات الدولية لوضع السودان ضمن الدول المستفيدة من الدعم.

وأجرت مفوضة الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي يوتة يوبيرلينين، اتصالا مع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، اليوم الثلاثاء، وبحث الاتصال تقديم مساعدات للسودان لمواجهة خطر فيروس كورونا covid 19.

وحثت المسؤولة الأوروبية البنك وصندوق النقد الدوليين لوضع السودان ضمن الدول المستفيدة من دعم المؤسستين الدوليتين للدول الإفريقية لمجابهة خطر الكورونا.