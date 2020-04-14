تشكيل لجنة لاستئنافات قرارات مسجل هيئات الشباب والرياضة

الخرطوم: السوداني

أصدر وزير العدل نصر الدين عبدالباري أمس، قرارا رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل لجنة استئنافات قرارات مسجل هيئات الشباب والرياضة القومية والمفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه

و جاء القرار بناء على توصية وزيرة الشباب والرياضة الاتحادية المهندسة ولاء البوشي، وعملا بأحكام المادة ٢٠ (١) من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة ٢٠١٦

و سمى القرار كبير المستشارين محجوب علي محمد رئيساً للجنة و جمال عمر مصطفى عضوا، و د. أمجد عبدالسلام عضوا.

وتمارس اللجنة الاختصاصات الواردة في قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة ٢٠١٦م واللوائح الصادرة بموجبه.