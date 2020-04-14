برنامج الأغذية: نقل إمدادات طبية جواً إلى إثيوبيا لتوزيعها في أفريقيا

الخرطوم: السوداني

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن أول “رحلة طيران لإبداء التضامن” هبطت في أديس أبابا بإثيوبيا الثلاثاء، حاملة إمدادات طبية من منظمة الصحة العالمية سيتم توزيعها في أفريقيا.

وتضم الشحنة مليوناً من الكمامات والنظارات الواقية والقفازات وغيرها من المعدات الوقائية المخصصة للعاملين في مجال الصحة، وكذلك أجهزة التنفس للمرضى، وسُتنقل في وقت لاحق جواً إلى 5 دول أفريقية هي السودان وجيبوتي

وإريتريا والصومال وتنزانيا.

وقالت المتحدثة باسم البرنامج إليزابيث بايرز في إفادة صحفية في جنيف، “من هذه المراكز سيتم إرسالها إلى أكبر عدد ممكن من الدول.

وأضافت أن الإمدادات كافية لحماية العاملين في مجال الصحة أثناء علاج ما يزيد على 30 ألفاً من المرضى في أنحاء القارة.