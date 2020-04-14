الخارجية تطلب من الصين مساعدة السودان بالأدوية والمعدات الطبية لمجابهة كورونا

الخرطوم: السوداني

تقدم وكيل وزارة الخارجية السوداني، السفير د. الصديق عبدالعزيز، بطلب مساعدة السودان بالأدوية والمعدات الطبية في جهوده لمجابهة الجائحة.

وبحث عبدالعزيز مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الخرطوم، السيد ما شين مين، ظهر الثلاثاء، عدداً من موضوعات التعاون الثنائي والإقليمي والدولي والتعاون لمجابهة جائحة كورونا.

من جانبه أبدى السفير الصيني تفهمه للوضع الصحي بالبلاد، ووعد بتقديم العون بهذا الخصوص للسودان في أقرب الآجال، مشيراً إلى أن الصين تولي اهتماماً خاصاً بتقديم المساعدات الطبية للسودان الصديق في مجابهة هذا المرض الخطير.