رابطة ابناء المحس بدولة قطر تساهم في مكافحة “كورونا”

الخرطوم: السوداني

أطلقت رابطة أبناء المحس بدولة قطر، مبادرة للمساعدة في مجابهة وباء كورونا في مناطق المحس بالسودان، بالتواصل مع روابط وجمعيات المحس والروابط النوبية حول العالم واتحاد ابناء المحس بالسودان، بالاضافة إلى الاطباء وذوي التخصصات ذات الصلة وبعض النشطاء من لجان المقاومة والتغيير

بالمنطقة، ليتم تجميع كل تلك الجهات في مجموعة.

و كلفت الرابطة تيم الأطباء بالداخل للتخطيط، ولجنة نادي المحس لتنفيذء البرنامج والذي وجد استجابة واسعة من الجميع مما سهل للجنة التنسيقية ولجان الداخل سرعة البدء في تنفيذ الخطة التي تتضمن برامج توعوية عبر وسائل متعددة وتجهيز كل متطلبات الوقاية من مستلزمات التعقيم وكمامات وقفازات بالاضافة إلى مراكز العزل، و نجحت في توفير العديد من المعينات لأهالي المنطقة، من أجل مكافحة هذا الفيروس.

وتتقدم تنسيقية قافلة جائحة كورونا بالشكر إلى رابطة ابناء المحس في دولة قطر، والبيت النوبي في ابوظبي ورابطة ابناء المحس بالرياض ووالناشطين ممثلي مناطق المملكة العربية السعودية واتحاد ابناء المحس بالخرطوم والرابطة النوبية بالمملكة المتحدة والأخوة المحس بأوروبا وأمريكا.