المستشفيات والصيدليات.. سيناريوهات الحظر الشامل

الخرطوم: اليسع أحمد

أحمد شاب ثلاثيني يتجوَّل بشارع (المك نمر) يحمل شنطة على ظهره ويلوِّح مرة ويصيح تارةً أُخرى قائلاً (كمَّامات كَمَّامات) بـ (250) جنيها ويسعى بكل مايملك في ترويجها مادحاً جودتها بأنها أجود الأنواع في السوق وهي ماركة ( إس جي إم)، تبادر إلى ذهني حديث وزير الصحة ليلة أمس الأوَّل بأن الوضع يمضي في خطر وأن المعينات الطبية على وشك الانتهاء سألته ياعلي من أين جلبت الكمَّمات ؟ كان رده صادماً بقوله (الخير راقد وعندي كمية في المخزن) والآن أبيع الصندوق بعدد (20) كمَّامة بقيمة (5.000) حال أحمد هو أنموذج لتجَّار أزمات يستغلون المواطن البسيط حتى ولو كان على فراش الموت (السوداني) تجولت في صيدليات ومستشفيات وخرجت بالحصيلة التالية.

(قروبات سوداء)

هديل هاشم موظفة بصيدلية (سي في إس) أكدت لـ (السوداني) أن الصيدليات تعاني من نقص حاد في الأدوية، مشيرة إلى أنهم عندما يرسلون إلى شركات الأدوية طلبياتهم يأتيهم الرد بعبارة (غير موجود)، موضحة أن جزءا كبيرا من الأدوية بها ندرة في الصيدليات مبينة أن السبب الرئيسي هو بعض شركات الأدوية قامت بإنشاء قروبات على تطبيق الواتساب وتقوم ببيع الدواء بسعر السوق السوداء، واصفة أسعارها في تلك القروبات بالخرافية بحيث لا يمكن لصاحب الصيدلية جلبها وإضافة نسبة أرباح وبيعها للمريض لذلك لجأنا إلى التخلي عنها وبيع المتاح في الشركات، لافتة إلى إقبال كبير على أدوية التهابات الحلق، وفيتامينات (سي) والمضادات الحيوية منذ دخول فصل الشتاء مما أدى إلى ندرتها مستبعدة جائحة كورونا مرجحة ذلك إلى تقلبات الأجواء، مشيرة إلى أنه منذ تكهنات حظر التجوال في الأيام الماضية ظلت الأسر تأتي إلى الصيدلية وأخذ عدد من الأدوية ووضعها في المنزل احتياطاً تحسباً من إغلاق الصيدليات كالمسكنات، البندول، الفلاجيل، مناشدة الجهات المختصة بمعالجة مشكلة الدواء والسعي الدؤوب لتوفيره بالسعر الرسمي حتى يتسنى للمواطن الحصول عليه.

احتياطات لازمة:

صيدلاني بصيدلية الواحة وسط الخرطوم فضَّل حجب اسمه قال لـ (السوداني) إن قرار حظر التجوال لا يشمل الصيدليات وعملها، مشيراً إلى نقص حاد في الأدوية المنقذة للحياة منذ عهد الإنقاذ وليس في هذا الشهر كما أشار في هذا الصدد إلى حديث وزير الصحة عن نقص في المعينات الطبية من كمامات وقفازات وغيرها من التجهيزات للجائحة من أسِرَّة وعنابر وأجهزة تنفس، منوهاً إلى أن مرض الكورونا ليس له علاج حتى الآن لكي يحدث ندرة في الصيدليات، مؤكداً أن الصيدليات تعاني أصلا من نقص الادوية ، مبيناً أن عددا كبيرا من الأدوية لا يوجد بالصيدليات بحيث يقوم المريض بصرفها من الهيئة العامة للإمدادات الطبية التي تعمل على مدار (24) ساعة، وعن كيفية عملهم في فترة الحظر المُقرَّرة لمدة (3) أسابيع قال إن عملهم سوف يسير بصورة طبيعية كالمعتاد بحيث يقومون بالاحتياطات اللازمة للموظفين بالصيدلية وأن مواقيت العمل لمدة (24) ساعة ، مؤكداً أن كمية العلاج لديهم كافية لمدة حظر التجوال بحيث لاتتأثر الصيدلية ولا المرضى.

(تشميع عيادات):

طبيب بمستشفى الزيتونة أكد لـ (السوداني) أن الحظر يشمل العيادات بالمستشفى ومنح إجازة لكل العاملين والموظفين بالمستشفى فيما لا يتعارض مع قسمي الطوارئ والأشعة، مشيراً إلى استثناء قسمي الطوارئ والإصابات والأشعة من قرار الحظر الشامل، ونوه المصدر إلى آخر يوم للعيادات هو غدا الخميس بعدها يتم (تشميعها) إلى بعد انتهاء الحظر وأكد الرجل أن المستشفى همَّهُ الأوَّل شفاء المرضى وأن القرار يتماشى مع أهدافهم في حفظ صحة المواطنين.

وفرة معينات:

ويؤكد المدير العام لمستشفى الشعب التعليمي د. مؤمن مختار لـ (السوداني) أن المستشفى لم يتأثر بالحظر الشامل، مشيراً إلى مواصلة قسم الطوارئ والإصابات في عمله إضافة إلى أقسام العنايات المكثفة، قسم قسطرة القلب، واوضح مختار أن المعينات الطبية بمستشفاه متوفرة وأن مخازنه مليئة وبها ما يكفي لمدة شهور ناهيك عن فترة الحظر، لافتاً إلى أن وزير الصحة يتحدث باسم دولة مسؤولة عن ملايين المواطنين لذلك واجبه يحتم عليه الحديث بهموم المستقبل في حالة انفجار الوضع في مقبل الأيام، مبيناً أن تلك المعينات تم توفيرها من عدة جهات سواءً كانت حكومية، أو جهد ذاتي وعلاقات شخصية، وختم حديثه بأنه حتى الأمس الوضع مطمئن مهما حدث.