استعداداً للحظر ..هـــــــــــــلع شرائي للسلع بأسواق الخرطوم

الخرطوم : عبيــر جعفر

تشهد أسواق الخرطوم هلعاً كبيراً في شراء السلع الاستهلاكية الضرورية استعداداً للحظر الكامل يوم السبت المقبل.

وقال تجار لـ(السوداني) إن إعلان الحظر الكامل أدى لتدافع المواطنين بقوة للأسواق لشراء كافة مستلزماتهم الضرورية من السلع، موضحين أن أكثر القطاع تضرراً القطاع الصناعي ربما يؤثر بإحداث ندرة في السلع بالأسواق خلال فترة الحظر وما بعده .

مخاوف من الندرة:

وقال رئيس الغرفة التجارية السابق حسن عيسى لـ(السوداني) أمس، إن إعلان الحظر تسبب في إقبال كبير من المواطنين على شراء السلع بكميات كبيرة.

وتوقع حسن ارتفاع في الأسعاروندرة في بعض الأصناف الضرورية، متوقعاً أن يتراجع الإنتاج لنسبة (25%) خلال فترة الحظر الشامل.

وقال تاجر تجزئة سلع بسوق أمدرمان محمد إبراهيم لـ(السوداني) أمس، إن هنالك حركة نشطة في شراء السلع الضرورية وازدحاماً غير مسبوق بعد إعلان الحظر، مشيراً إلى أن الحظر يؤدي لشراء السلع بكميات كبيرة وجفاف الأسواق منها، مضيفاً بأن هنالك حركة نشطة في (السكر –الأرز – الدقيق – الصابون – العدس) ، داعياً لطرح السلع الضرورية بالجمعيات التعاونية بالاتفاق مع اللجان الشعبية بالاحياء لتمكين المواطنين من الحصول عليها خلال أيام الحظر.

معالجات:

وأشار رئيس تجار الجملة بسوق أم درمان فتح الله حبيب الله لإقبال المواطنين بصورة غير طبيعية على شراء السلع، وطالب فتح الله باستثناء القطاعات الصناعية حتى لا تحدث فجوة في الإنتاج وندرة في السلع وان تعمل الأسواق يومين في الأسبوع خلال الحظر الشامل لتفادي الندرة في الأسواق والفجوة، موضحا بان القرار طبيعي وإيجابي حفاظاً على سلامة المواطنين.

وقال تاجر بالخرطوم محمد أحمد إن قرار الحظر يجفف السوق من السلع خاصة مع توقف الإنتاج الصناعي، موضحاً بأن كافة السلع بلا استثناء تشهد ندرة بالأسواق ، مشيرًا إلى أن طول فترة الحظر الكامل ستخلق مشكلة كبيرة في بعض القطاعات الحيوية.

وتوقع تاجر بسوق بحري إدريس أحمد حدوث ندرة في السلع عقب إعلان الحظر الكامل، مشيراً لتزايد القوى الشرائية من المواطنين حالياً للسلع الضرورية، مشيراً إلى أن (السكر – الشاي – الصابون – الأرز – العدس – الزيوت – الألبان) أكثر السلع شراء بصورة غير عادية.

وطالب باستثناء االقطاع الصناعي من الحظر ووضع احترازات لصناعة وتوفير عربات نقل السلع من المصانع للبقالات بالأحياء حتى لا تحدث فجوة خاصة مع دخول رمضان.