مخاوف من شلل للنشاط الصناعي والتجاري بسبب الحظر

الخرطوم : الطيب علي

أثار قرار حظر التجوال ابتداءً من السبت المقبل حالة من التخوف وسط القطاعات المختلفة لاسيما الصناعية والتجارية وقطاعات المزارع الخاصة بتوفير اللحوم والألبان والبيض للمواطنين باعتبارها من أهم القطاعات المتأثرة بقرار الحظر .

وأكد عدد من أصحاب المصانع لـ(السوداني) أن القطاع الصناعي سيتضرر بنسبة 100% حال توقفه بالكامل مشيرين إلى أنه تأثر خلال الفترة الماضية بحوالي 20% منذ فرض حالة الطوارئ الصحية.

ووصف صاحب أحد المصانع عباس علي السيد فى حديثه لـ( السوداني ) قرار الحظر بغير الموضوعي لجهة أن ظروف البلاد تختلف عن الدول التى لجأت لتلك الخطوة مشيراً لفرضية إخضاع القرار لإمكانات البلاد إلى جانب استثناء المصانع خاصة العاملة في المواد الغذائيه والأدوية والمصانع العاملة في مجال الخدمات المساعدة مشيراً إلى أهمية توفير الخدمات الضرورية للمواطنين وتابع المواطنون في حاجة للخبز والخضروات والدواء والمياه الصحية خاصة مع اقتراب رمضان متسائلاً هل تستطيع الحكومة إيصال تلك الخدمات للمواطنين فى منازلهم كالدول الأخرى، متوقعاً أن تكون الأوضاع قاسية جداً عليهم خاصة مع ضعف الإمكانات الشرائية لديهم داعياً الدولة للتكفل بحقوق العاملين خلال فترة الحظر وعدم تحميلها للمصانع التي ستتأثر بتوقف العمل ولفت إلى أن معظم الدول اعتمدت دعماً للعاملين وطلبت من البنوك الممولة للعاملين التساهل في استرداد التمويل بالأقساط .

وشدد أحد العاملين المنتجين بقطاع المزارع طه سيد أحمد فى حديثه لـ(السوداني) على ضرورة استثناء القطاع من الحظر لجهة أن العاملين في المجال يحتاجون الوصول إلى المزارع لمتابعة زراعتهم ومواشيهم ودواجنهم لضمان وصول الألبان والبيض واللحوم الأخرى إلى الأسواق وتابع في حال تطبيق الحظر سيتضرر القطاع بشكل كامل. .

ولفت عضو اتحاد الغرف الصناعية محمد عبد الإله في حديثه لـ(السوداني)لتأثر قطاع الصناعات الصغيرة خاصة الاسمنت والصناعات الحديدية من التوقف الكامل، متوقعا استمرار عمل مصانع الأغذية والأدوية أثناء فترة الحظر لأهميتها فى توفير السلع الضرورية للمواطنين خاصة مع اقتراب موسم رمضان وتابع هناك مصانع لاتتحمل توقف بعض خطوط الإنتاج ، ملمحاً لاحتمالات حدوث مشاكل فى نقل البضائع للولايات لافتاً لتقدمهم بخطابات لاتحاد المصارف وإدارة النقل والبترول بولاية الخرطوم لتحديد المحطات التي يتوافر فيها الوقود، مؤكداً تأثر قطاع العمال كثيراً بحظر التجوال مما يستلزم توفير المعينات الضرورية لهم متوقعاً لجوء بعض المصانع لصرف الرواتب للموظفين إلى جانب توزيع المعينات الغذائية قبل تنفيذ الحظر .

وعلى الصعيد التجاري توقع عدد من التجار تأثر القطاع التجاري من القرار بنسبة لا تقل عن 80% لجهة أن معظم التجار لديهم التزامات مسبقه مع الجهات المختلفة خاصة البنوك والمصانع والموردين .

وقال رئيس تجار القطاعي السابق بسوق أم درمان أحمد النو فى حديثه لـ(السوداني ) إن القرار يتزامن مع توقيت صعب بدخول رمضان لجهة أنه يعد الموسم الأهم للتجار وتابع لكن سلامة المواطن أولوية مشيراً إلى أن معظم التجار قاموا بشراء البضائع حالياً لمقابلة موسم رمضان وأن هناك اصنافاً من السلع لا تباع إلا خلال تلك الفترة. وأضاف من المفترض أن يتم تحديد ساعات معينة للتسوق أو الاستفادة من التجارب السابقة ولفت إلى أنه خلال عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري كانت هناك تجربة بالسماح للتجار بعمل المخيمات للسلع داخل الأحياء مشدداً على أهمية وجود تواصل ما بين وزير الصناعة والتجارة وكافة التجار لمعرفة آرائهم وإشراكهم في اتخاذ القرارات إلى جانب التواصل مع اللجان في الأحياء لتجاوز تحدي ظروف كورونا وشدد على ضرورة لجوء المواطنين أيضا إلى توفير السلع الضرورية التي تعينهم على البقاء في المنازل خلال الفترة المحددة .