تجار الخضر والفاكهة يطالبون بالاستثناء من الحظر الكامل

الخرطوم : رحاب فريني

توقع تجار بالسوق المركزي تأثر قطاع الخضر والفاكهة الكبير من قرار حظر التجوال الكامل خاصة وأن معظم المنتجات موسمية كالبطاطس والطمامم والخيار والمانجو والجوافة وتأتي من مناطق تبعد عن ولاية الخرطوم وهي سريعة التلف ولا توجد برادات كافية لتخزين كميات كبيرة منها ، مؤكدين تأثرهم من الحظر الذي يتسبب في ركود عام في حركة البيع والشراء لجهة أن حركة البيع والشراء تنشط في الفترة المسائية، بجانب أن هنالك تجار قطاعي والفريشة يعتمدون علي البيع بالقطاعي .

وقال تاجر الجملة بالسوق المركزي عبد الملك عثمان لـ (السوداني) إن كافة التجار الجملة والقطاعي سيتأثرون بشكل كبير بالحظر ذلك لجهة أن حركة البيع والشراء تنشط عادة في أوقات المساء، قال ان الحظر الكلي يحدث ركودا عاما ليس لدى التجار فقط بل لدى اصحاب المزارع كذلك, مبيناً ان هنالك بعض المنتجات تأتي من خارج ولاية الخرطوم وهي موسمية ولا تتحمل فترة الانتظار ولا توجد ثلاجات لحفظ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، مناشداً الجهات المختصة بالتراجع عن قرار الحظر الكامل او استثناء اسواق الخضر واللحوم لجهة ان هذا القطاع يضم نسبة كبيرة تقدر بحوالي 60 % من العاملين.

واشار تاجر الخضروات بالسوق المركزي الصادق حماد الى ان السوق المركزي يغذي كافة اسواق ولاية الخرطوم، مؤكداً على تأثرهم بالحظر لجهة اعتماد تجار القطاعي على البيع في الفترة المسائية، مبيناً ارتباطهم مع مناطق الانتاج التي شهدت إنتاجية عالية في المحاصيل الموسمية مثل الطماطم والبطاطس والخيار والجزر والباذنجان. اضاف هذه المنتجات لا تتحمل فترة تخزين طويلة بجانب عدم وجود برادات تسع كافة الانتاج، مطالباً باستثناء اسواق الخضر والفاكهة من الحظر الشامل وان ينفذوا الحظر جزئيا فقط حتى لا يتضرر هذا القطاع .

وأكد صاحب ثلاجة فواكه بالسوق المركزي خوجلي الكلس في حديثه لـ (السوداني) الانعكاس السالب لحظر التجوال الكلي على قطاع الفاكهة لجهة انها تأتي من مناطق الانتاج التي تبعد عن العاصمة، مشيراً الى ان معظم المنتجات موسمية خاصة المانجو والجوافة والبرتقال التي يأتي معظمها من مناطق تبعد عن العاصمة , اضاف هذه ايام موسم المانجو التي تأتي من ولاية جنوب كردفان منطقة ابو جبيهة ولا تتحمل التخزين لفترة طويلة خاصة ان هذا العام شهد إنتاجية عالية منها و اضاف ان فترة شهر رمضان تنشط فيها حركة البيع والشراء وان ولاية الخرطوم اكبر سوق مستهلك، داعياً استثناء قطاع الخضر والفاكهة من الحظر الكلي . .