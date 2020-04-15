قالوا من سيتكفل بأسرهم.. عمال اليوميات في مرمى نيران الحظر

تقرير: محاسن أحمد عبدالله

أعلنت وزارة الصحة حالة التأهب القصوى في البلاد بسبب تفاقم وتفشي الكورونا ليتم الإعلان عن تمديد ساعات الحظر ليصبح كاملا لمدة ثلاثة أسابيع مطلع الأسبوع القادم.

عدد كبير من أصحاب عمال اليوميات من مهن مختلفة التقتهم(كوكتيل) لمعرفة آرائهم حول ذلك القرار والضرر الذي يمكن ان يلحق بهم.

(1)

ابتدر الحديث آدم علي عبدالله الذي يعمل في مجال الحدادة قائلا:(انا اعمل رزق اليوم باليوم و ليس لدي مرتب ثابت و اعول أسرة كبيرة من بينهم بنت مريضة تحتاج للعلاج ،لذا تضررت من قرار الحظر الكامل، كان من المفترض الحكومة تعمل استثناء قبل القرار الذي سيكون تأثيره كبيرا علينا.)

(٢)

من جانبه قال الميكانيكي سيف الدين موسى محمد ادريس:(القرار القديم ما زال تأثيره موجودا ليأتي قرار أصعب منه دون مراعاة لظروفنا نحن عمال اليوميات الذين نعمل رزق اليوم باليوم لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة وغلاء الأسعار ونحن نسكن بالايجار في أماكن عشوائية لا توجد فيها مياه نقوم بشرائها من أصحاب الكارو الذين سيتوقفون أيضا عن العمل إذاً من أين نشرب،مضيفا (احبذ ان تقوم الحكومة بإغلاق الخرطوم إلا الحاجة ومنع التجمعات ويكون الحظر بنفس التوقيت القديم حتى لا يصيبنا الضرر.)

(٣)

الشاب باسل فرح وحسن موسى محمد ادريس اللذان يعملان في مجال الميكانيكا اكدا أن القرار غير سليم و يستحق المراجعة نسبة للضرر الذي يمكن ان يلحق بهما بسبب قرار الحظر وشهر رمضان علي الأبواب والظروف الاقتصادية صعبة ،مضيفين( يجب على الحكومة أن تراعي ظروفنا باتخاذ الإجراءات السليمة.)

(٤)

السماني حسن السماني صاحب محل لبيع الاسبيرات وزينة السيارات قال:(عن نفسي غير متضرر كثيرا بالقرار و لكني أشفق على عمال اليوميات الذين يلقطون ارزاقهم باليوم، بالنسبة للقرار في رأيي سليم من أجل عدم انتشار وباء الكورونا و لكن كان من المفترض أن تقوم الحكومة بتوجيه لجان الأحياء بعمل حصر الأسر التي يمكن أن تتضرر من القرار ودعمها بترتيب أوضاعها.)

(٥)

في الوقت الذي أكدت فيه الخالة (مارسا) التي تعمل في مهنة بيع الشاي بأنها تضررت منه لانها تعول أسرة كبيرة و تسكن بالايجار،موضحة بأنها ظلت تعمل خلال الفترة المسائية بعد القرار الأول والآن جاء الحظر الكامل الذي سيمنعها من العمل و إعالة أسرتها.)

(٦)

في الوقت الذي أوضح فيه محمد احمد حسن وطلال عبدون اللذان يعملان في مجال الأعمال الحرة بان القرار محل احترام ولكن كان لا بد من دراسته بصورة شاملة بحصر الأسر المتضررة عبر لجان المقاومة حتى لا يتأثر معاش الناس، مضيفين (بأن هناك التزامات لعمال اليوميات يجب مراعاتها ثم تنفيذ القرار.)

(٧)

ابتدر احمد سعد الله عامر الذي يعمل مقاولا في مجال البناء حديثه بغضب:(كان القرار بمثابة مفاجأة لنا في بلد أغلب مواطنيها عمال يوميات لا تكفيهم مصاريفهم والبقية عطالة، عن نفسي متزوج ولدي أطفال ومؤجر ومصاريفي في اليوم ٥٠٠ جنيه مع قرار الحظر من سيتكفل بأولادي؟،مضيفاً (الحكومة ماذا قدمت للمواطن حتى تتخذ قرارات لا تعرف اضرارها ، مدللاً أنهم يجب أن يراعوا مصلحة المواطن المسكين بتوفير الدعم له و هو يعاني من كل النواحي،مختتما (الذي يحدث الآن من فوضى وتلاعب بالمواطن يشعرنا كاننا أغراب في وطننا ونعامل معاملة المغتربين الذين ليس لديهم حقوق ينادون بها الدولة)

(٨)

وقال النور جلاب حامد الذي يعمل (نقلتي) بانه يعول من تلك المهنة اولاده ووالدته وليس لديه مصدر دخل آخر ، مختتما حديثه (أتمنى لو الحكومة وفرت لينا الذرة نعملها بليلة عشان تكفينا شر الحاجة هذا ابسط ما نتمناه في ظل الظروف المعيشية الصعبة.)

من جانبه قال الميكانيكي شنان أمام محمد :(الحظر من أجل مصلحة المواطن و صحته بسبب وباء الكورونا و لكن يجب على الحكومة إعطاء ساعتين او ثلاثة للمواطنين لشراء مستلزماتهم.)