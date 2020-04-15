الحيرة والاستياء يسيطران على أصحاب ” رزق اليوم باليوم”

الخرطوم: نزار عباس

حيرة واستياء وسط اصحاب المهن الهامشية وذوي الدخل المحدود بعد أعلان الجهات الرسمية تمديد ساعات حظر التجوال لمدة ثلاثة أسابيع ابتدأ من يوم السبت القادم وعزا العاملون غضبهم بسبب عدم قدرتهم على توفير لقمة العيش لأبنائهم خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك في فترة الحظر المعلن .

و ذكر بائع الخضروات عبد الرحمن العجب ان قرار الحظر أصابهم بالإحباط لأنهم غير قادرين على توفير لقمة العيش لابنائهم مع ارتفاع الأسعار في الاسواق واضاف العجب “لا نملك سواء الدعاء لله سبحانه وتعالي لرفع الوباء والغلاء ولا نعلم كيف سنعيش في فترة الحظر القادمة “.

من جانبه قال بائع الخضروات محمد ودفور ان قرار الحظر الكامل يجعلهم غير قادرين على توفير سبل العيش لأسرهم وخاصة وهم “ناس رزق اليوم باليوم” وعليهم ايجارات شهرية سواء في المنازل التي يسكنون فيها او الدكاكين المستأجرة في الاسواق فمن اين لهم ايفاء هذا الالتزامات المالية وعملهم متوقف بأمر الحظر الكلي.

وذكرت بائعة الأطعمة فاطمة فضل المولى ان “قرار الحظر قرار حكومي ونحنا ما عندنا دخل غير عملنا هذا فمن العدل توفير لقمة العيش لنا كعاملين رزقنا يوم بيوم .”

واتفقت معها زمليتها بتول الخير بان العاملين في الاسواق الأكثر تضررا من قرار الحظر الكامل مضيفة انهم يتفهمون دواعي الحظر ولكن يجب توفير مواد تموينية للأسر الفقيرة خاصة مع اقتراب الشهر الكريم .

في ذات السياق قال تاجر الفاكهة عوض ابراهيم ان قرار الحظر الكلي غير موفق واغلب التجار يعيشون برزق اليوم باليوم فمن أين يوفرون رزقهم في واحد وعشرين يوماً هذا غير منطقي و قال إه لن يستطيع الوقوف عن العمل طوال هذا الفترة المذكورة مضيفا كيف اقف مكتوف الايدي وابنائي في انتظار توفير احتياجاتهم وقال: (تكتلنا الكورونا افضل من ان يكتلنا الجوع).