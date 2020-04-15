المواصلات بين أزمة الحظر وسندان (الكورونا)

الخرطوم : أبو سعاد

تباينت ردود الافعال ووجهات النظر لعدد من المواطنين وسائقي المركبات العامة والحافلات في بعض مواقف المواصلات العامة. بالعاصمة القومية الخرطوم إزاء جائحة كورونا .إلا أن نبض الشارع طرأت عليه تغيرات اخرى بعد اعلان حالة الحظر الكلي بالخرطوم فكانت حصيلتنا كالآتي:

بركب بمزاجي

التقينا بلمواطن وائل عبدالله طالب بجامعة السودان وقال المواصلات متوفرة للحد البعيد وذلك لخوف المواطنين من جائحة (كورونا ). فأنا الآن في موقف الاستاد وذاهب إلى الشقلة ونسبة إلى أن اصحاب الحافلات كانوا فيما مضي (يتعجرفون) على الركاب ويتعالون عليهم بسبب الندرة ويقولون (ما ماشين) انا الآن بنفس طريقتهم اقول (للطراح) الذي ينده للراكبين (ماما ش) وافضل ابحث عن اجود حافلة واجمل واركب بمزاجي المركبة (البتريحني) فقط وكمان ما بركب مقعد نص .

انتقلنا من مرحلة انعدام المواصلات إلى مرحلة انعدام الركاب

عبد الله النور سائق بموقف الاستاد قال كنت انجز فيما مضى خلال اليوم حوالى 12 فردة ال14 . ولكن الآن بسبب الكورونا وحتى هذا الوقت المتأخر ونحن في الساعة الخامسة عصرا اشتغلت حوالي ثلاث فرد فقط وبعد تفاقم هذا المرض واعلان حالة الحظر الكامل اصبحانا نعاني من انعدام الركاب بعد أن كنا نعاني من انعدام المركبات .

(الكورونا) اما تقتلنا او تفقرنا

الفاتح التوم سائق يقول كنا فيما مضى نعاني من شح في الوقود بصورة كبيرة . ونقف في الطلمبات الساعات الطوال ولكن دون فائدة بسبب. انه اذا وجدنا الوقود لانجد الركاب ، فحافلة من غير ركاب لاتسوى شيئا وإن وجد بها الوقود لعن الله الكورونا فهي عدو الفقراء الاول اما تقتلهم او تفقرهم

قلة في الركاب والمركبات

في الاسابيع الماضية كان هناك حذر وخوف كبيران من المواطنين وتسبب ذلك الاحساس في عزوفهم عن الخروج الا للضرورة القصوى، مما اثر ذلك في وفرة المركبات الا أن الخوف الذي كان يسيطر عليهم اصبح الآن يسيطر على اصحاب المركبات انفسهم فأصبح الموقف يعاني من قلة في الركاب والمركبات.

مصائب قوم عند قوم مصائب

طلال يعقوب سائق ركشة يقول (مصائب قوم عند قوم فوائد) وذلك لأننا اصبحنا بعد انتشار وباء كورونا ومكوث عدد كبير من المواطنين في المنازل اصبح طلب الركشات كثيرا لتنقل المواطنين داخل الاحياء بصورة كبيرة بين المحال التجارية والجزارات ومحال الخضروات والمخابز بصورة شبه مستمرة على مدار اليوم ولكن لا ندري كيف نفعل بعد تمكين هذا الحظر؟ .

إعلان العشرة حالات اوقف عملنا

قال محمد فارع الذي يعمل (طراح) سبب تراكم هذه السيارات بالموقف هو أن عددا كبيرا منها كان يعمل في التراحيل اليومية للطلاب والمؤسسات ولكن بعد اعلان وباء كورونا بالبلاد رجعت تلك السيارات للمواقف فزاد التراكم ولكن بعد اعلان العشرة حالات في الاعلام توقف حالنا وقل عملنا .بالاضافة لسفر المواطنين للولايات اما القاضية الاقتصادية بالنسبة لنا وتوقف عملنا هي اعلان الحظر العام .