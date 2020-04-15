إبراهيم الشيخ: السلام ليس سلعة تمتلكها حركات الكفاح المسلح لتحدد سعرها ومواقيت بيعها.

الخرطوم: السوداني

قال القيادي بقوى الحرية و التغيير إبراهيم الشيخ إن صراع السلطة لا ينبغي له ان يوسع الشقه والنزاع لدرجة الانقسام الذي لن يحقق نصرا لأي طرف قدر، مضيفاً أن ما يفت في عضد الحرية والتغيير ويعصف بوحدتها ويسوقها مكره لانتخابات مبكره ما كانت ابدا خيار إذ لم ينتهي النزاع والصراع الي خيارات مجهوله.

و أضاف الشيخ في منشور على حسابه في موقع (فيسبوك)، “لا زلنا جميعا نتحكم في اتجاه الريح التي تكاد تعصف بنا فلا تنحنوا للعاصفه فتذهب ريحكم”، منتقداً تغريدات منى أركو مناوي بعد أن دخلت المفاوضات الشهر التاسع بأن ملف السلام لم يتحقق غير النية في الذهاب للجنائيه.

أوضح أن قوي الحرية والتغيير، سعت في اكثر من محاوله

على تجسيير المسافة بينها وحركات الكفاح المسلح، و ارسلت الوفود وفتحت المعابر ولكنها جميعا تعثرت، مضيفاً رغم ذلك لم يسد الباب ولا انقطع الأمل، قائلاً “حتما هناك في الافق المنظور مساحة تجمع بين الاثنين او الشتيتين للتفاهم والحوار المتبصر بعيدا عن النعوت المسبقه والاتهامات الجائرة”.

و قال الشيخ إن هشاشة الفترة الانتقاليه ووجود مركزين للسلطه لا ينبغي لها أن_ تلهينا ولا تعمي بصرنا وبصائرنا _عن مصالح البلاد العليا والحفاظ على وحدتها وتماسكها والانتباه المتبصر لمآلات عملية السلام، مشيراً الى ان الحكومة الراهنة قدر لها ان تمضي قدما في تحقيق السلام متجاوزه العقبات والمتاريس وفي ذات الوقت تستكمل هياكل الحكم بتعيين الولاة وتشكيل التشريعي.

و أكد أن السلام ليس سلعة تمتلكها حركات الكفاح المسلح لتحدد سعرها ومواقيت بيعها بل هي هما وطنيا يعنيننا جميعا، مضيفاً أن السلام شأن يهم كل مواطن سوداني يعاني من أثر الحرب وتداعياتها، مرضحاً لابد من تحرير قضية السلام نفسها من الاحتكار واختزالها عند نفر محدود يكيفها وفقا لمصالح حركته وتقديراته الذاتيه.

و تساءل الشيخ في ذات المنشور، عن ماذا يضير الجبهة الثورية ان كان الحاكم الوالي مدنيا متشبعا بقيم الثوره وحريصا على قيمها وعاملا على تحقيق شعاراتها في الحرية والسلام والعداله،

مضيفاً لماذا يتم رهن مصالح البلاد كلها وتعطل هياكلها و تتوقف مشروعات نهضتها وبناءها لعملية السلام.

و أضاف لماذا ترضى الجبهة الثورية بهذا الوضع المعيب وترفض اي عملية إحلال وابدال له بما يحقق كل الذي نادت به الثوره

و المح الى إعادة تَشكيل السلطة وهياكلها بعد إكمال عمليه السلام.