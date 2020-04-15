محمد أزهري

حقيقة يجب أن تعلمها الفلول.. هناك كثير من أنصار النظام البائد، ونختصرهم في كلمة (فلول)، هم ضد الحظر الشامل على العاصمة بفهم أن الحكومة فرضته كسترة واقية لحالها المأزوم من حراك كيزاني (خزعبلي)، وهناك من يروج لإحتمالية هجوم الشعب السوداني على المحال التجارية ونهبها نهاراَ جهاراً عندما يضيق به الجوع ذرعاً.

هؤلاء لا يعلمون خصال الشعب السوداني وشرفه وأمانته، لأنهم عاشوا في كوكب آخر معزول عن الشعب السوداني طوال الـ30 عاماً الماضية، لذلك لا يعرفونه عن قرب.

الشعب السوداني بإمكانه أن يكسر الحظر ويتحدى السلطات في وضح النهار لكن من المستحيل أن يكسر متجراً أو ينهب مخبزاً ليدخل لقمة حراما في جوفه.

الشعب السوداني صاحب عقلية سليمة مسالمة بعيدة كل البعد عن النزعة الإجرامية الجماعية، لذلك لا يخرج برمته ويهاجم المتاجر ليسد رمقه حتى لو مات جوعاً أو ربط الحجارة على بطنه.

إذن هناك إحتمالان لا ثالث لهما.. أولهما ، أن (الفلول) يخططون لعمليات قذرة باسم الشعب السوداني الأبي باستهداف المتاجر وأمكان الغذاء، لكسر الحظر تلقائياً وفرض حالة من الفوضى.

أو أنهم سيستغلون عصابات إجرامية رخيصة مقابل المال لتنفبذ تلك المخططات وهذه راجحة ولم تكً حادثة طفل لافتة “حمدوك” ببعيدة والذي اشتروا براءته وفقره معاً بـ(150) جنيهاً فقط، وتاجروا به في سوق السياسة الرخيص، فيا لهم من (رخيصون).

نعلم تماماَ أن الحظر الشامل من أصعب الخيارات المتاحة، وشخصياً أتمنى أن لا يفرض في هذا الواقع القاسٍ كما أُعلن عنه، فهناك أغلبية من هذا الشعب الفقير يخرج فيها رب الأسرة للعمل ثم يحول مما رزقه الله (رصيدا) للمدام لتطعم صغاره وجبة فطور.

يجب على السلطات أن تنتبه لهذا السيناريو المتوقع، وتضع احتياطاتها اللازمة وتُحيك تدابير احترازية خصيصاً لإحباط تلك المخططات الإجرامية قبل فوات الآوان.